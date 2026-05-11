7800億軍購「一年一審」 綠委：每年都可能延宕刪減 造成很大執行風險

藍白8日聯手在立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，卻比政院版少了4700億元。（資料照）

立法院院會上週五三讀通過七八〇〇億元軍購特別條例，大砍政院版四七〇〇億元，且明定「一年一審」機制，採購以一年一期方式編列，非經立院同意不得流用。民進黨立委、外交國防委員會召委陳冠廷表示，一年一期的做法會造成很大的執行風險，每年重新編列與審查，代表每年都可能遇到審議延宕、刪減、付款銜接不上等狀況。

立法院國民黨團與民眾黨團八日聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七八〇〇億元預算，明定採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。美方在條例實施後一年同意出售的軍購項目，要待美國政府正式同意後，依據發價書編列預算。

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陳冠廷指出，目前七八〇〇億元版本國防特別預算的核心問題，是執行彈性不足。條文雖有處理匯率變動，但軍購變數不只匯率，從知會國會到正式發價書，中間價格、數量、配備內容、支援系統，都可能因談判或美方條件而調整。

陳冠廷表示，一年一期作法會造成很大的執行風險。同一套軍購系統，原本如果取得完整授權，就能確保後續預算不中斷。但現在改成每年都要重新編列、重新審查，代表每年都可能遇到審議延宕、刪減，甚至付款銜接不上等狀況。

他並指出，軍購不是一般採購，軍購的付款節點、合約義務、產線排程都環環相扣，若中間預算斷掉，輕則影響交期與交付優先順序，重則可能違約，最嚴重甚至導致整個軍購項目被迫取消。

陳冠廷認為，美方在意的是台灣能否展現穩定執行的國防決心，國防預算的重點，是要穩定連續，最後能真正轉化成戰力。

國防部戰略規劃司司長黃文啓今年一月曾針對待立院同意後始得籌編預算的做法指出，國防部將面臨「雙重壓力」，一方面要趕在美方效期內簽約，另一方面卻無法確定預算是否能獲立法院通過。若因預算審查延宕導致發價書過期，這意味著必須重新向美方遞交需求信函（LOR）、重新經過美國務院與跨部會審查，不能從中略過已完成的程序。

黃當時也說，若採一年一審，我方無法給予美方長期的付款承諾，在國際軍購市場屬「賣方市場」的現實下，恐將導致議約困難，甚至影響現有推動中的軍購案。

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