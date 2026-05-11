藍白閹割軍購金額 民團號召5/23上街頭

民團發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾5月23日上街向「傅鄭集團」抗議。（圖擷取自經民連臉書）

立法院上週在藍白立委聯手，通過被批評是「閹割版」七八〇〇億的國防特別條例，大砍政院版四七〇〇億元。經濟民主連合智庫等民團發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾五月廿三日上街向「鄭傅集團」抗議；對於政院擬提新的國防特別條例，經民連呼籲要參選縣市長的國民黨立委都應表態。

促參選縣市長的藍委表態

經民連智庫召集人賴中強昨受訪表示，審議國防特別條例時，我們看到藍營裡面也有不同聲音，但很快地，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌把黨內不同聲音都扼殺，最後通過一個七八〇〇億「打六折」版本。

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賴指出，重要的無人機及台灣之盾都被大砍，在這種情況下，我們認為有必要讓民間的聲音發聲，也希望行政院提出第二次的國防特別條例預算，特別是要參選縣市長的藍營立委應表態，還要繼續扼殺台灣的自主國防嗎？

他說，五二三遊行就是要支持國防，「有實力才會有和平」，他們也支持政府提出二次國防特別條例。至於選五二三這日子是要銘記西藏和平協議的慘痛教訓，提醒國人與中國簽署什麼和平協議，都是陷阱，只有國防才是真正的實力。

與中簽和平協議都是陷阱

關於藍白聯手通過的閹割版軍購金額，公督盟執行長張宏林受訪批評，這完全是把政黨利益置於國家安全之上，把國家安全獻祭中共的一個手段，這是非常惡劣可恥的。民團透過遊行抗議方式，可以讓更多人知道藍白在惡意抵制軍購預算。

民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷也喊話，他支持公民社會自主發聲，國防不是單一政黨的事情，而是整個社會共同面對的問題。

此外，對於府院不排除盡速再提出新的軍購條例，黨政人士說，政府正在考量多元方案，核心目的是避免排擠年度預算、確保國防供應鏈長期穩定的運作。

民進黨立委王定宇建議，府院要做好對大眾的溝通，才能讓人民對無理取鬧、扯後腿的藍白施加壓力。除了鄭麗文、黃國昌、傅崐萁幾乎是以中共的標準在進行相關政策推動，藍白內部還是有在意國家安全的立委。政府應和這些在野黨立委做好溝通。

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