領銜提「嚇阻中國侵略台灣法案」 美眾議員金映玉：北京犯台將遭毀滅性制裁

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉，近日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」，主張成立跨部會「老虎小組」，全面評估制裁授權與各項經濟反制措施。（中央社檔案照）

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉（Young Kim），近日提出「嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），主張成立跨部會「老虎小組」（Tiger Team），全面評估制裁授權與各項經濟反制措施，以確保一旦中國試圖以武力或政治手段控制台灣，即可迅速啟動協調一致制裁行動，嚇阻北京侵略野心。

法案主旨預先建立應變計畫 非等台海危機爆發才倉促應對

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長期友台的韓裔共和黨眾議員金映玉七日提出這項法案。她透過社群平台Ｘ強調法案的急迫性，指出中國國家主席習近平已要求軍方，必須在二〇二七年前完成對台動武的全面準備，「中國已經有一套侵台計畫，美國理所當然也應該要有一套反制計畫。」

金映玉透過新聞稿強調，這項法案的主旨正是要在北京輕舉妄動之前，預先建立並完善美國的制裁應變計畫，而非等到台海危機爆發後才倉促應對，「當對手清楚知道我們已準備好採取果斷行動時，嚇阻才能真正發揮作用。」這項法案向北京傳達一個極為明確的訊號，即任何對台行動都將招致迅速且具毀滅性的經濟後果。

根據新聞稿，該法案的具體執行機制為成立「中國制裁任務小組」（China Sanctions Task Force），這個跨部會小組將由國務院與財政部共同主導，首要任務是明確界定並鎖定與中國相關的實體、產業及個人；一旦中國入侵台灣，這些對象將立即面臨美國的嚴厲制裁。

任務小組另一項核心職責，是在危機真正發生前，預先擬定協調一致的制裁方案與經濟應對策略，並要求美國須與全球盟友及國際夥伴進行密切協調，確保制裁規劃與經濟反制措施能在國際層面同步發揮最大效用。

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