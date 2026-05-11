自由日日Shoot》砍掉國防預算、再提普發現金 民團轟國民黨：拖著台灣一起死

公督盟執行長張宏林昨受訪痛批藍白，大砍國防破壞維持民主自由制度，還不顧財政紀律強推錢坑法案，這有如亡命之徒在崩解台灣，要拖著台灣一起死。（資料照）

藍白聯手三讀通過的軍購特別條例僅七八〇〇億，除大砍行政院版四七〇〇億，國民黨立委羅明才更提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發一萬元，要國庫支出二三六〇億元。民團昨痛批，砍國防破壞我們維持民主自由制度，不顧財政紀律強推錢坑法案，這有如亡命之徒在崩解台灣，要拖著台灣一起死。

公督盟執行長張宏林受訪表示，藍白大砍國防特別條例金額，削弱國家安全，等同告訴中共「歡迎你隨時來侵犯台灣」，這是非常惡劣及嚴重的事。

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砍國防 削弱國家安全 大撒幣 破壞財政紀律

張批評，國防特別預算是用在買防衛台灣的武器，既然是防衛武器，為什麼要只通過七八〇〇億元「打六折」？防衛越好，台灣人才能安居樂業。國眾兩黨現在是在崩解台灣，破壞我們維持現有的民主自由制度，他們現在所做的事，等同是要拖著台灣一起死。

在野方面除大砍國防支出，另提案要大撒幣，張宏林說，就像亡命之徒，不關心台灣未來、國家安全及財政紀律，就是想讓台灣大亂。

經民連智庫召集人賴中強質疑，國民黨不顧國家財政，不管是一次性普發現金或提案修正「預算法」，要把普發現金常態化，全都沒考慮到國家稅收財務的健全性。

提案藍委羅明才以中東局勢動盪，盼減緩人民負擔，作為普發現金理由。國發會回應，透過中油與台電前端吸收成本，已阻斷國際能源漲價向國內民生物價傳導。

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