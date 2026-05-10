焦點評論》4700億為何消失？

立法院三讀通過國防特別條例，黃國昌強調「絕不容許貪污浪費」，鄭麗文笑談「穩固台美只能靠藍白」，柯志恩則自詡「對得起中華民國」。（資料照）

記者陳政宇／特稿

立法院三讀通過國防特別條例的那一刻，議場爆出一陣高分貝的歡呼。會後傅崐萁慶祝七八〇〇億支持國防，黃國昌強調「絕不容許貪污浪費」，鄭麗文笑談「穩固台美只能靠藍白」，柯志恩則自詡「對得起中華民國」。然而，攸關台美合作、國防自主的四七〇〇億為何消失？喧囂聲裡無人解釋，究竟是誰被「對得起」了。

高調狂歡的背後，是層層設計。在野黨以「黑箱」與「財政紀律」為名，指控一．二五兆元的行政院版本。但特別條例匡列的僅是預算上限，行政部門仍須逐年送審，立委仍握有完整的刪減與凍結權力。他們真正拒絕的，是台灣因應國際軍火市場變動所需保有的彈性空間。

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精密的操作也藏在條文細節。藍白堅持要先取得美方發價書才能編預算，並將條例切割為三千億與四千八百億兩塊，後者更被綁定於一年內完成美國軍售行政程序。試想，從建案、跨部會審查、國防安全合作局知會國會，到雙方正式簽署發價書，軍售流程向來曠日廢時，一年期限幾乎是預埋失效條款。

商購與委製項目全面被排除，因為在野黨不斷描繪茶葉商、馬桶商如何穿梭軍火市場，以「空白支票」勾起社會對官商貪腐的厭惡。邏輯根本站不住腳，若真正關切如何防堵無實績廠商，合理的監督方向應是強化資格審查與採購透明度，而非缺席國防部機密簡報後，再以政治口號連根拔除本土國防產業的發展空間。

最後是對國際訊號的選擇性詮釋。國民黨宣稱美方正面回應軍購條例，卻刻意省略國務院同一時間的罕見警告，「延後其他既定防衛能力的經費投入，是對中國共產黨的讓步」。美國在台協會更明確點名多項投資，直指拖延只會削弱台灣安全、並使中共受益。

議場的慶祝人群散去，留下一張四七〇〇億元的國防缺口帳單。歷史不缺這種場景，歐洲二戰前英法等國對侵略者的姑息，就是誤以為自己正在守護和平。最後歷史記載的，是這些人讓渡了什麼、以及讓給了誰。

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