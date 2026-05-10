藍白砍4700億軍購被美批「對中共讓步」》徐巧芯：將嚴格把關 國防部不要拖延

國民黨立委徐巧芯表示，趕緊專案報告、送預算審查，怎麼會來不及？除非國防部不想做。（資料照）

國防特別條例三讀，雖然美國國務院表達支持，但也強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是對中共讓步。對此，國民黨外交及國防委員會立委徐巧芯表示，藍營立場一貫且清楚，將嚴格把關、絕不拖延，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫，直言「該列入一般預算的都會支持，請國防部不要拖延。」

行政院去年十一月提出為期八年一．二五兆元的國防特別條例，遭到藍白多次封殺，前天立法院表決三讀通過的藍白版國防特別預算，上限匡列七八〇〇億元，與政院版相比，少了四七〇〇億元。

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馬文君：若我做主 特別預算是〇

對於美國務院認為，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」。徐巧芯強調，國民黨立場一貫且清楚，將嚴格把關，但絕不拖延。藍營堅持合理採購、理性監督，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫；同時也會以負責任態度，依程序推進後續審議。

民眾黨團副總召王安祥則說，黨團八日已於院會提出附帶決議，支持台美雙方國防產業實質合作，而八日通過的國防特別條例僅為加深台美共同民主防衛的第一步，後續仍會一同持續為台海穩定有更深入的交流與發展。

國民黨外交及國防委員會召委馬文君坦言，她既不支持八〇〇〇億元的規模，也不支持三八〇〇億元＋N的設計，如果她可以全權做主，她支持的是〇，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。

國民黨立委鄭正鈐則批評，相關案項仍可透過年度或追加預算依法推動，國防部不應將把關預算，扭曲成不支持國防，更不能把國會監督，扣上製造戰力缺口的帽子，每一分錢都花在刀口上，每一項採購都經得起檢驗。

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