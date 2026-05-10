藍白砍4700億軍購被美批「對中共讓步」》吳思瑤：應優先提特別預算 補足缺口

民進黨政策會執行長吳思瑤昨表示，執政黨將與美方磋商確保軍購時程，並傾向優先以再提特別預算的方式補足預算缺口，以維持國防戰力無虞。（資料照）

藍白立委刪減國防特別條例預算上限四七〇〇億元，美國國務院及美國在台協會接連質疑，「對中國共產黨讓步」。民進黨政策會執行長吳思瑤昨表示，執政黨將與美方磋商確保軍購時程，並傾向優先以再提特別預算的方式補足預算缺口，以維持國防戰力無虞。

吳思瑤受訪直言，美方難得說出重話，因為國民黨與民眾黨大砍四七〇〇億元絕非「挺軍購」、而是「砍軍購」，杯葛台灣的自我防衛能力；尤其美方履行「台灣關係法」四十五年來的承諾，「該做的一分不少」，反觀立法院卻縮減國防預算，等同向國際釋放錯誤訊息。

請繼續往下閱讀...

林楚茵：鄭麗文拙劣演技 美方看破手腳

「鄭麗文拿什麼臉去美國？一邊砍預算、一邊訪華府？」民進黨立委林楚茵批評，藍白惡意排除商購與委製，直接讓無人機國家隊和AI輔助防禦系統斷送生路。此舉被美方定性為「向中共投降」，鄭麗文身為推手之一，現在是去華府自取其辱、還是送臉給人打？在台灣砍軍購，在美國又裝作「重視台美關係」，這種拙劣演技，連美方都看破手腳。

民進黨外交及國防委員會召委陳冠廷也說，美方措辭相當嚴厲，明確劍指以鄭麗文為首的國民黨親中強硬派；呼籲藍營正視美方傳遞的嚴正訊息，期待理智派勇敢站出來，推動跨黨派合作。針對未納入本次特別條例的項目，透過追加預算、擴大國防投資，或以計畫性多年度預算等方式，儘速補足。

至於執政黨將如何因應四七〇〇億元預算缺口？吳思瑤評估，行政院再提特別預算是最好的優先方案，因為特別預算可以跨年度，執行上不會被單一年度預算綁住，且不會排擠國家的一般公務預算。至於是否可能搭配編入明年度公務預算、或是辦理今年度追加預算，後續都可以再商量，「國防戰力不可或缺，我們會努力把破口擋起來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法