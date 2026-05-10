藍白刪關鍵戰力 政院不排除另提新特別條例

立法院三讀通過藍白共推的七八〇〇億版的國防特別條例，據了解，府院研擬另提無人機產業相關特別條例草案，補足整體防衛體系所需關鍵戰力。（軍聞社）

藍白前天聯手在立法院三讀通過國防特別條例，卻比政院版少了四千七百億元，對於如何補足整體防衛體系所需關鍵戰力，據了解，府院正積極規劃研擬中，尚未最後定案，在納入年度預算有排擠問題，另提無人機產業相關特別條例草案是最可行的方式。

提修法、編入年度預算 皆有難度

行政院去年十一月提出國防特別條例的預算規模為一．二五兆元，但藍白前天聯手通過的法案，上限僅匡列七八〇〇億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

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政院人士強調，行政院版涵蓋台灣之盾、AI擊殺鏈及國防自主，共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系，環環相扣、缺一不可，藍白聯手刪除四千七百億元後，賴總統即表示希望儘速建立起國防自主能力，行政院也強調會鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，國防部也將積極研處相關方案。

據了解，要補全防衛系統的完整性有三個方式，一是再提修法，二是編入年度預算，三是提出新的特別條例。

黨政人士分析，國防特別條例在歷經一六二天，好不容易才在前天三讀通過，若行政院在短時間內提出修法版本，在現今政治氣氛下，有其難度；至於編入年度預算，不僅受「公債法」，新增債務受法定上限十五％的限制，而且會造成排擠效果，「公共建設、社福支出等若要成長，國防預算又要擠進來，預算成長幅度就要受限了」。

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