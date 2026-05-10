美議員：盼台灣持續強化國防投資

台灣完整性國防預算 美官方及國會議員意見

夏亨、匡希恆：嚴肅看待自身防衛能力 至關重要

立法院八日通過七八〇〇億國防特別條例，但三讀條文比政院版少了四七〇〇億元，排除商購、委製項目。美國參議院外交委員會首席民主黨議員夏亨及共和黨參議員匡希恆八日發聲表示，期待台灣領導人採取進一步措施，持續強化不對稱能力與國內國防生產的投資。

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夏亨與匡希恆指出，歡迎台灣立法院通過國防特別預算，台灣通過這項國防特別預算，在印太和平與穩定的關鍵時刻，發出了展現決心的強烈訊號，他們今年三月訪問台北期間，曾敦促台灣領導人迅速通過國防特別預算，以加速採購關鍵美國防衛裝備，並強化台灣的不對稱能力。

歡迎立院通過國防特別預算

夏亨與匡希恆表示，此次表決顯示，面對北京日益升高的軍事脅迫與施壓行動，台灣正嚴肅看待強化自身防衛的迫切需要，隨著中共持續測試其能透過恫嚇與侵略達成目標的極限，台灣對長期嚇阻的投資，清楚展現這座島嶼的團結與準備。他們也期待台灣領導人採取進一步措施，持續強化對不對稱能力與國內國防生產的投資，這些對長期嚇阻仍至關重要。美國國會也將持續支持台灣自我防衛、並維護台灣海峽穩定的能力。

美多次表達支持全面性預算

除兩位參議員外，美國務院與美國在台協會（AIT）在條例三讀後都強調，拖延國防相關經費是「對中國共產黨的讓步」。事實上，AIT處長谷立言之前就曾公開表態指出，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。

美國戰爭部印太安全事務助理部長約翰．盧也曾點出總統賴清德提出特別預算，以達成台灣核心國防支出在二〇三〇年前提升至國內生產毛額（GDP）五％的目標，並表達美方積極鼓勵台灣各政黨齊心協力，確保重要防務需求能獲得妥善的資金挹注。

聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾也曾表示，台灣釋出減軍費的訊息或內部出現相關辯論時，是在釋出錯誤訊息，美方希望看到台灣對自身軍事能力及國家安全投入更多資源。

共和黨參議員芮基茲等卅四名跨黨派參眾議員今年二月致信立法院長韓國瑜時，信中也表達若台灣的國防支出未能大幅增加至總統賴清德的特別預算所反映的水準，將使台灣強化軍備的進展不足。

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