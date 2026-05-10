藍白軍購設關卡 賴清德：海馬士月底付款 恐來不及

對美軍購海馬士多管火箭系統首期款即將於本月底到期，在野黨堅持專報程序，綠營評估，預算審議將與「與時間賽跑」。（資料照）

七八〇〇億軍購 總統：可能看得到用不到

立法院三讀通過藍白共推的七八〇〇億版的國防特別條例，總統賴清德昨天表示，這次特別條例增設預算審查關卡，「最後可能看得到、用不到」；海馬士多管火箭系統五月卅一日就要付款，根據審查程序，恐來不及。他強調，國家安全沒有任何打折空間，希望朝野黨團繼續再接再厲。

政院報告後才可編預算 民進黨團：與時間賽跑

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前天三讀通過的國防特別條例，明定行政院須於一個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案。國防部長顧立雄當時曾向立法院長韓國瑜及朝野黨團示警，海馬士多管火箭系統首期款即將於本月底到期，又要求一次專報，恐趕不上給付期限。民進黨團提議將條例專報與預算專報合併處理，但在野黨堅持不願修改條文，雙方未能達成共識。

民進黨團幹事長莊瑞雄受訪推估，總統最快於五月十一日公告特別條例，而本月底最後一次院會落在廿九日，實際僅剩約兩個禮拜。期間，韓國瑜規劃九日至十七日率團訪歐，返國後須召集朝野黨團協商、安排行政院長專報，將只剩一週。報告結束後，行政院還須編列預算、送交立法院程序委員會列案，再進行後續協商，勢必與時間賽跑。

莊瑞雄表示，該狀況適用「預算法」第八十四條，經立法院同意即可先行動支，只要國民黨團與民眾黨團不要作怪。

民進黨立委王定宇也憂心，若立院來不及處理，台灣將會喪失取得海馬士系統的機會，若排序被往後延，台灣重新編預算、美國重新啟案，整個取得期程將影響一年到一年半左右，盼能列為最速件優先處理。

賴清德昨表示，三讀通過特別條例固然踏出第一步，但沒給完整答案，金額從一．二五兆減為七八〇〇億，商購、委辦及推動台灣國防產業等，都沒有在特別條例中，對未來整個台灣防禦造成重大影響。

賴清德擔憂說，這次不像往常，特別條例在立法院通過後，行政院就可編列預算，行政院還要再做一次報告，同意後才可編列預算，等於又設了一道關卡，最後可能會看得到、用不到，這不是正常的預算審查程序。非常希望朝野各黨團基於國家安全、社會安定、產業發展，重新考量，務必能在最短時間內通過。

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