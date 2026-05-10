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    首頁 > 政治

    《國民黨提名卡關》意願不變 謝衣鳯︰堅持參選彰化縣長

    2026/05/10 05:30 記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導

    國民黨彰化縣長提名卡關，傳出有意徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，各界關心立委謝衣鳯會不會脫黨參選？對此，她昨天強調堅持參選，至於未獲提名是否脫黨參選，「請黨中央去問我家人」。

    脫黨參選？ 謝︰請黨中央去問我家人

    謝衣鳯強調，自己參選彰化縣長的意願不變，因為她仍是謝家裡最有意願又堅持參選縣長、且有能力為縣民服務的人，去年底國民黨黨主席鄭麗文來彰化時，曾說她是最強的彰化縣長參選人，民眾黨中央也明確說在彰化縣不會推出人選，一定會藍白合作，民眾黨黨主席黃國昌也在公開場合認為，她是最強的彰化縣長參選人。

    謝衣鳯強調，黨中央對於她的表態參選，都一再徵詢她的家人意願，都沒有來問她，萬一沒有被提名，是否要仍堅持參選的議題，她不做假設性狀況回應，這一題她建議「請黨中央去問我家人」。

    另外，新北市副市長劉和然已經多次重申「沒有參選彰化的意願和規劃」，謝衣鳯也說，就不要再去為難，讓劉好好幫忙李四川打贏新北市長選戰。

    針對國民黨提名卡關，民進黨立委、縣長參選人陳素月說，她尊重對方提名機制，回應民意比較重要，那是國民黨家務事，她秉持過去精神，努力聽取民意，擬定最好政策。

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