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    首頁 > 政治

    何欣純推出「六欣政見」 江啟臣提「育兒五支柱」

    2026/05/10 05:30 記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導

    母親節前夕，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純昨日宣布「母親節六欣政見」，包括補助坐月子每胎五萬元、凍卵加碼、創業補助六十萬及加碼創業融資貸款利息二〇〇萬，從健康照顧、產後陪育、就業創業到女性擇才擔任政務官，做媽媽與女性最堅定的神隊友；江啟臣表示將推出「育兒五支柱」計畫，成立「婦幼發展委員會」。

    何欣純昨在議員林德宇、李天生、張芬郁等人陪同到霧峰市場發送康乃馨，宣布母親節政見，一、女性勞工健檢加碼補助，提供免費乳癌篩檢向下延伸至三〇至三十九歲女性；二、產後安胎每胎補助五萬元；三、三十至四十歲單身女性凍卵+保存費補助最高五萬元。

    四、鼓勵女性新創，創業補助每案最高六十萬元；加碼補助創業融資貸款利息（最高二〇〇萬元）及租金補貼，最長二年；五、鼓勵女性就業或再度投入就業市場，加碼補助職訓費用，增強數位AI應用能力；六、市府女性局處首長任命不少於四分之一比例。

    江啟臣分別在立委楊瓊瓔、顏寬恒的陪同到大雅與沙鹿市場發康乃馨，他說，未來將推出育兒五支柱計畫，朝向減輕經濟負擔、強化身心守護、彈性托育照顧、推動企業共托、擴大疫苗補助，也將成立婦幼發展委員會，整合不同局處的育兒資源，成為媽媽們的堅實後盾，更讓年輕人敢婚、願生、能養。

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