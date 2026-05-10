星期專論》台灣的軍事結盟機遇

總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。（圖擷取自賴清德臉書）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

在中國共產黨及其黨軍中國人民解放軍得以封鎖、入侵並摧毀台灣的民主體制之前，北京正企圖讓全世界淪為其壓迫台灣屈服的共犯。為達此目的，中共不斷騷擾任何給予台灣些許承認，或是違抗中共妄稱台灣這個自由國家並不存在的「一個中國原則」的政府。

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美國總統川普即將於二〇二六年五月十四日訪問中國，中共最渴望達成的目標，其實不是阻止川普持續瓦解中共「邪惡軸心」的行動。中共的首要訴求，是希望川普停止對台軍售，好讓解放軍能提早展開征服台灣民主體制的「歷史使命」——這是中共與解放軍邁向全球霸權之路的首部曲。

正是中共永無止境的施壓，導致台灣的民選合法政府備受屈辱，宛如陷入「打地鼠」（whack-a mole）遊戲的處境，每次遭到北京的非法獨裁政權打壓，就得一次又一次地重新探出頭來。

爭取等同承認待遇 台灣練就高明手腕

這一次是在二〇二六年五月一日，台灣合法民選的總統賴清德，在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼「探出頭來」。然而，為了反制中共脅迫塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國取消台灣政府專機的飛航許可，賴總統是在搭乘史瓦帝尼政府專機的突圍策略下，才得以順利成行。

因此，數十年來，為了讓當之無愧的台灣人民獲得應有的尊嚴，台北在爭取實質等同於「承認」的待遇方面，已經練就出高明的手腕。例如，柯林頓政府在一九九五年同意李登輝總統訪問母校康乃爾大學（Cornell University），便是成功爭取到這類形式承認的經典案例。

又或者，台灣總統在前往他國途中，多次獲准在美國城市進行短暫的「加油」過境。然而，台灣的諸多成就，最重要的是做為美國第四大貿易夥伴的地位，理應讓華府無視中共干預，並允許台灣總統訪問華盛頓特區。

這為華府武裝台灣及嚇阻中共發動戰爭，創造了強大的自身利益動機。中共對台灣發動戰爭，將引發全球經濟動盪，這也使得其他許多國家基於更大的自身利益，願意為嚇阻行動做出貢獻；彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席地緣經濟分析師威爾希（Jennifer Welch）和全球經濟學家卡森（Maeve Cousin），在二〇二六年二月十二日的報導中評估，台灣爆發戰爭將造成以下衝擊：

「……第一年，中國的國內生產毛額（GDP）將減少十一％，美國則下降六‧六％。除了主要參戰國，歐盟的GDP可能下滑十‧九％，印度減少八％，英國損失六‧一％。而距離戰區更近的南韓，GDP可能銳減廿三％，日本則重創十四‧七％。」即使解放軍只是對台灣實施封鎖或隔離，後果也同樣廣泛且慘澹。

這種經濟上的自利動機，有助於解釋台灣近期為何能夠成功建立一個非正式的國家聯盟，來協助台灣打造「海鯤號」傳統動力潛艦的計畫。印度權威國防新聞網站《印度國防研究部門》（IDRW）二〇二六年四月廿四日刊出的一篇文章，勾勒出印度及更廣泛的國際社會對海鯤號的投入。

建立非正式國家聯盟 協助打造海鯤號

已有許多報導指出，美國出售潛艦戰鬥系統並協助武器整合，IDRW的報告則強調，印度的潛艦專家已就製造與維護問題，向海鯤號的製造商「台灣國際造船股份有限公司」（CSBC，台船）提供建議，同時：「……英國提供潛望鏡等先進光學系統。據信日本做出戰略性貢獻，尤其是在鋰離子電池技術方面；而澳洲、加拿大、西班牙和南韓等國，則提供設計意見、專業諮詢，以及關鍵次系統（niche subsystems）。」

雖然有部分批評者抨擊海鯤號潛艦計畫成本高昂，僅計畫建造六艘便排擠了增購無人機與飛彈的預算，但他們沒有考慮到，若未來配備美國的小型魚雷——每個魚雷管最多可裝載三枚——海鯤號的魚雷攜載量將可從據稱的十八枚，增加到五十四枚。

這意味著由六艘海鯤號潛艦組成的艦隊，可部署超過三〇〇枚魚雷，具備攻擊中國海軍約七十五％戰鬥部隊的潛力——對解放軍的封鎖與入侵行動，將構成強大的嚇阻力。

此外，打造海鯤號的能力，將有助於台船建造成本更低廉的水下無人載具（UUV）。這些無人載具能夠追蹤與攔截中國海軍的艦艇和潛艦，或在上海等中國戰略性港口區域布雷。

除了動輒制裁向台灣出售軍備的美國企業，中國四月廿四日又宣布，對七家與台灣進行軍工貿易的歐洲企業實施制裁。

不過，歐洲官員應該回想一下，他們在一九八〇年代與一九九〇年代部分時期，曾經向中國出售軍事技術（德國、法國出售艦用引擎；英國出售微型衛星與戰鬥機渦扇發動機；法國出售太空飛機技術），助長了當前中共與解放軍對全球的軍事威脅，現在必須反過來，透過提升台灣的軍事安全來予以制衡。

隨著日本首相高市早苗準備大幅放寬軍備出口限制，日本有可能成為台灣更重要的「非正式」國防夥伴；雙方在水下感測器與水下無人載具技術上的合作，可與東京目前針對鄰近台灣的戰略性島嶼，例如與那國島及先島群島等，所進行的防衛升級相輔相成。

結合台灣與日本的水下感測器及潛艦，再加上與美國第七艦隊潛艦進行防禦協調，將可有效阻絕中國海軍封鎖台灣東部海域，進而確保能源與物資運補不至於中斷，甚至有助於部署美日陸軍／陸上自衛隊與陸戰隊，來抵抗解放軍的入侵。

台日合作加美艦防禦 可阻絕中國封鎖

南韓與台灣應該基於更大的自利動機，建立國防合作關係。中共提供的核武與飛彈技術，已經讓北韓成為一個有能力摧毀南韓的核飛彈國家，或者至少可以牽制美軍，使其無法協助台灣與日本擊退解放軍的攻擊。

南韓已經打造出具備全球競爭力的航太、海事與飛彈企業；韓華航太公司（Hanwha Aerospace）生產的「玄武-5」（Hyunmoo-5）飛彈，射程可達三〇〇〇公里，配備八噸重彈頭，能夠讓台灣攻擊遠至北京的解放軍地下設施。

台灣若能取得先進的飛彈防禦與攻擊能力，將可大幅提升台灣與美國及其盟邦，進行更廣泛非正式國防合作的潛力，讓台北從單純的受惠者，升級為能夠對盟友嚇阻中共與解放軍的更廣泛行動做出貢獻的得力參與者。

例如，《日本時報》（Japan Times）記者多明蓋茲（Gabriel Dominguez）在二〇二六年四月廿八日的報導中，專訪駐韓美軍（USFK）司令布朗森（Xavier Brunson）上將。布朗森建議，將南韓、日本、菲律賓——加上美軍——連結成一個區域性的「擊殺網」（kill web），藉此發揮各自的感測與嚇阻能力。

布朗森告訴《日本時報》：「我們必須將這些互補的能力，連結成一個擊殺網，以實現聯合、跨軍種及全領域的作戰效果。」

《日本時報》解釋道：「擊殺網的概念旨在建構一個更迅速、更靈活的系統，用以識別並打擊目標。其核心在於一套網絡結構，其中任何感測器——例如衛星、無人機或士兵——都能夠將即時情資傳遞給任何攻擊端，包括飛機、艦艇或飛彈系統，賦予指揮官多種應對威脅的方式。」

過去一年來，布朗森上將闡述了南韓位處中心，輻射至菲律賓、台灣及日本的地理位置，與亞洲聯軍防禦體系息息相關。不過，或許是為了避免引發中共的「爆炸性」反應，布朗森並未將台灣納入其對區域性「擊殺網」的願景之中。

然而，可想而知——而且北京可能也這麼認為——有意建立區域「擊殺網」的美國及其盟邦，必定渴望能受惠於台灣所掌控的長程雷達與水下感測器，以嚇阻或對抗解放軍的攻擊。

即使這些盟邦夥伴與台灣均無正式外交關係，也不應該妨礙發展審慎的非正式軍事合作關係。就像與台灣合作開發潛艦技術一樣，此舉符合防範中共與解放軍對台灣發動戰爭這項日益急迫的自身利益。

例如，可以成立有公信力的民間企業來營運數據鏈路，一旦解放軍的打擊削弱了台灣的雷達系統，便可提供來自日本琉球群島的雷達訊號，來引導台灣攔截飛彈與戰機的防空飛彈。

同樣地，這些值得信賴的民間企業也可以連結飛彈部隊、戰機、作戰艦艇與潛艦指揮艙的模擬器，協助台灣、日本及美國部隊進行「去衝突化」（deconflict），亦即避開彼此的動線，以便更妥善地應對解放軍的攻擊。

習近平恐怕無法說服川普 停止對台軍售

《路透》在三月十三日報導，繼二〇二五年十二月的一一一億美元軍售案後，總額達一四〇億美元的新一波對台軍售案，已經「準備就緒」，只待川普總統批准——強烈暗示中共總書記習近平，恐怕無法說服川普停止對台軍售，嚇阻一場嚴重威脅中國、美國與台灣人民的戰爭。

不過，即使中國持續透過政治與經濟手段，來孤立並打擊台灣的士氣，這個民主島國現在及未來都還有潛在機會，締結新的雙邊與多邊軍事合作關係，進而強化自身安全。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

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