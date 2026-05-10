批藍白砍軍工產業機會 何欣純：攸關勞工 台中大失血

民進黨台中市長參選人、立委何欣純痛批藍白強行通過7800億是令人生氣、遺憾的版本，將國內採購、研發自主全都砍掉了，對台中更是大失血。（記者蔡淑媛攝）

立法院國民黨團、民眾黨團聯手在立法院表決三讀通過軍購預算，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，藍白強行通過七八〇〇億是令人生氣、遺憾的版本，「四七〇〇億原本要用於國內採購、研發自主，能造福中小微型傳統產業的機會，全都砍掉了，對台中更是大失血」。

何欣純進一步批評台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣在三讀通過後態度消極，幾乎未表示意見，也沒有替台中說話，江啟臣更是連進場表態都不願意，未替台中投下一票，令人非常心痛。

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江啟臣則回應，他支持國防、軍購，強化自我防衛能力，他與院長韓國瑜基於議事中立，從未對條例或金額表達意見，尊重朝野各方的協商結論。

江啟臣：尊重朝野協商 盧籲兼顧財政與民生經濟

曾表達合理的軍購額度應介於八千億到一兆間的盧秀燕，昨對三讀通過版本表示，「尊重立法院三讀所展現的民意」，並呼籲國家要兼顧財政與民生經濟。

何欣純昨表示，行政院提出軍購預算一．二五兆版本是完整的法案，除了對美軍購，也包括國內採購、研發自主，造福在地中小微型傳統產業，現在通過七八〇〇億版本把國防產業在地化、自主化的所有內容都砍掉。

何欣純強調，台中有良好的傳統產業基礎工業，智慧製造也是聞名世界，如果能夠運用這四七〇〇億的經濟效能投注到台中，產業能轉型升級翻身，進入高階的軍工產業鏈，對台中產業是一個機會，「現在全都砍掉了」。

她氣憤說，此案攸關台中的中小微型企業裡的勞工，關係台中市民的經濟生計、薪資福利，七八〇〇億版通過更是傷害台中，讓台中人失望，對台中來說更是大失血。

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣到大雅市場發送康乃馨，他強調尊重朝野各方的協商結論。（記者張軒哲攝）

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