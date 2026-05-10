日、南韓、菲律賓 國防支出創新高》印太島鏈 台灣軍費唯一逆勢縮減

2026年印太友盟國家國防預算對比

因應中國威脅，位於印太島鏈最前線的日本、南韓、菲律賓等國家，均已創下國防預算新高或大幅增加，並持續強化演訓與政策部署。台灣卻因立法院遭藍白兩黨把持，國防預算審議屢屢受阻，前天通過的國防特別條例更比行政院版的一兆二五〇〇億元，大砍四七〇〇億元，對比其他民主友盟，堪稱是唯一的逆勢縮減。

今年國防預算仍未完成審議

國防條例又被砍四七〇〇億

以日本為例，今年國防預算初始九‧〇四兆日圓（約五八〇億美元），加計補充預算逾十‧六兆日圓（約六六五億美元）較前一年增加九‧四％。日本政府也因提前兩年達五年期擴軍計畫GDP二％目標，創戰後最高紀錄，躍升全球第三大國防支出國。

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而為加強應處共軍對區域挑釁，日本除積極參與與美澳等印太國家的聯合軍演，去年三月也首度成立聯合作戰司令部，以及「中國行動研究室」，並在西南諸島部署射程超過一千公里的長程反艦飛彈，同時鬆綁武器出口以推動國際共同研發。而高市早苗首相「台灣有事」發言，更促成日本社會對中國威脅的強烈感受，且導引政府計畫今年底修訂安保政策文件。

南韓方面，去年國防預算六一‧六兆韓元（約四六〇億美元），較前一年增加三‧五％。今年國防預算也已通過，達六五‧八六兆韓元（約四四八億美元），增加七‧五％，為二〇一九年以來最大增幅。北韓雖為南韓的主要假想敵，但中國的擴張威脅則是其強化國防的最大關鍵。南韓政府並宣示將國防支出提升至GDP三‧六％。

而近年與中國在南海海域出現衝突的菲律賓，去年的國防預算二七一九億披索（約四六‧五億美元），較前一年增加十二‧三％。今年國防預算為二九九三億披索（約五二億美元），不僅再創歷史新高，而且是連三年雙位數成長。甫落幕美國與菲律賓的「肩並肩」聯合演習（Balikatan），包括日澳等國的參與，官兵總規模達一萬七千人，假想敵則是中國。

反觀台灣，今年度總預算國防部歲出編列五六一四億元，截至目前立法院仍未完成審議。行政院提出的八年一‧二五兆元的國防特別預算案，立法院前天通過的特別條例，則被在野刪除四七〇〇億元。

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