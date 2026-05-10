軍購案 藍白大砍4700億 美國務院：對中共讓步

藍白主導立院通過預算上限7800億元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）明確點出，拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。圖為國軍操演無人機。（軍聞社）

立法院前天在藍白主導下，通過預算上限七八〇〇億元的國防特別條例，比行政院版少了四七〇〇億元。美國國務院發言人昨對此表態說：「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步。」美國在台協會（AIT）更明確點出，期待用於建構無人機及整合式防空與飛彈防禦系統等其餘項目經費，能儘快通過。拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。

立法院國民黨團與民眾黨團昨日聯手通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七八〇〇億元。第一波對美軍購預算上限三〇〇〇億元，第二波對美軍購預算上限為四八〇〇億元。行政院版中涵蓋的AI輔助C5ISR、遠距精準打擊飛彈、部隊覺知套件（TAK）以及多項無人機採購，總計四七〇〇億元全未納入。

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拖延無人機、飛彈防禦系統建構

AIT：削弱台灣安全 中共得利

對此，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者提問表示，美國支持台灣獲取和其所面臨威脅相稱的關鍵防衛能力，這符合台灣關係法及歷屆美國政府超過四十五年的承諾。

發言人還說：「儘管我們對這項國防特別預算在歷經無益拖延後通過而感到鼓舞，但美國注意到，進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步。」

AIT發言人昨回覆媒體提問也說，對國防特別預算的通過感到鼓舞，並期待餘下無人機及整合式防空與飛彈防禦系統所需的經費，能儘快通過。拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。

對於美方提到「對中共讓步、讓中共得利」等罕見用語，我國防人士指出，美方高度關注投資「不對稱戰力」被排除的部分，「訊息相當強烈」。儘管美方對目前通過七八〇〇億正面看待，但原先的完整軍力規劃在預算遭砍四七〇〇億後導致不足，因此美方認為其餘缺口急需補足全防衛系統的完整性，不讓任何關鍵戰力被遺漏，才能面對中國日益增長的軍事脅迫與施壓，而唯有建立長期嚇阻趨於穩固，才能維持台海現狀。

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