藍營軍購之亂整合幕後》傅崐萁「拉下老臉」溝通「眾太陽」

國民黨團總召傅崐萁穿梭促成鄭麗文與韓國瑜、台中市長盧秀燕會面，並與民眾黨主席黃國昌溝通軍購。（資料照）

國防特別條例昨天在立法院三讀通過，國民黨經歷近三個月的「軍購之亂」終於落幕。據了解，關鍵在於，自國民黨中央大動作動員施壓及副主席季麟連的開鍘韓國瑜說爆發後，原本被認為支持黨版的黨團總召傅崐萁選擇放下成見，從中穿梭促成鄭麗文與韓國瑜、台中市長盧秀燕會面，並與民眾黨主席黃國昌溝通，以三〇〇〇億元為台階，並讓「＋N」具體數字化，協調出折衷版的七八〇〇億元。

穿梭促成鄭與韓、盧分別會面

外界質疑為何傅崐萁一週開兩次黨團大會，卻不表決？據了解，因為傅深知，只要一表決，就是國民黨分裂的開始，黨內就會被標籤化，因此傅站穩不表決的立場後，讓狀況穩定下來，也成為協調成功的關鍵。

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黨內立委透露，雖然傅崐萁傾向三八〇〇億元，但面對黨內同志時，也放下成見，沒有親自致電遊說立委支持。傅也告訴立委，要溝通就要放下自己的執念，否則無法說服對方，所以四月廿九日黨團大會時支持八〇〇〇億元的人多，五月六日在黨中央強力動員下，表態支持三八〇〇億元的佔上風，傅都堅持不投票。

在黨團達成不表決的共識後，傅崐萁開始去溝通黨內「眾太陽、月亮、星星和仙佛」。據了解，傅崐萁多次溝通無效，但並未放棄，最後幾天「拉下老臉」，親自拜會韓國瑜先行磋商，再找鄭麗文，與兩邊深聊後終於促成「鄭韓會面」。黨內研判，若傅未出手，鄭、韓都不可能主動見面，因為鄭麗文認為已經翻篇，但不代表韓國瑜也是如此。

傅崐萁和黨內立委也積極致電黃國昌，最後由黃國昌與鄭麗文溝通；而鄭麗文南下拜會盧秀燕也是傅崐萁從中穿梭，讓鄭、盧直接交換對軍購與選舉的看法。

黨內立委表示，季麟連說要開除韓黨籍時，傅第一時間要拉下季的動作，「大家都看在眼裡」，同仁更在群組裡一片叫好，雖然嘲笑傅崐萁驚訝的表情，但也感謝他，這樣的舉動確實有助於凝聚黨團。

黨內立委表示，第一期三〇〇〇億元，給了鄭麗文台階，而「＋N」上限加到八〇〇〇億元，讓黨團、黃國昌、韓國瑜和盧秀燕都上了車，當這台車開到鄭麗文面前，鄭若不順勢上車，恐怕會被質疑領導統御的能力。

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