軍購條例通過》鄭麗文嗆綠：1.25兆是空白支票 不清不楚

立法院會昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會後現身立法院議場前記者會，共同高呼「支持國防，守護台灣」。（記者方賓照攝）

立法院昨三讀通過藍白共推的七八〇〇億國防特別條例，在野兩黨隨即召開記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆到場，三人開心握手，齊喊「支持國防，守護台灣」，並感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供寶貴建言，協助守住台灣防衛；鄭麗文表示，藍白兩黨守住「只限對美軍購」的原則與底線，拒絕綠營提出的一．二五兆元「空白支票」。

守住「只限對美軍購」原則與底線

鄭麗文指出，藍白不讓國會淪為橡皮圖章，對全國人民也可以做出清楚的交代跟回應。在野黨與綠營最大的不同，就是不會空口說白話、不會睜眼說瞎話，真正成為中華民國國防力量最堅實的後盾。

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她批評，綠營提出的一．二五兆空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，但不清不楚沒有內容，只會陷入無限期延宕。而藍營提出「加N」概念，並非設定上限，而是保留後續立即處理對美軍購的完整空間，清楚支持經官方授權認證的軍購內容，確保後續保障與程序完備。

傅崐萁則指出，此次在兩黨合作，並廣納國民黨團、韓國瑜、鄭麗文、盧秀燕、黃國昌、民眾黨團等人提出的相關建言。從去年八月至今短短九個月內，包含國家防衛韌性一五〇〇億元、國防預算九五〇〇億元，以及此次通過的七八〇〇億元軍購特別預算，賴政府已向台灣人民索取高達一兆八八〇〇億元的國防預算，如此龐大的民脂民膏，當然應該充分把關。

黃國昌說，支持強化台灣國防，但該捍衛的民主價值、該守住人民納稅人的底線，一步都不會退讓，負責任扮演監督把關角色，回應人民對國會與在野黨的期待。

立院三讀通過七八〇〇億版的國防特別條例後，公開反對國民黨中央「三八〇〇億＋Ｎ」版的前中廣董事長趙少康表示，國民黨任何行政資源，只有靠立委在立法院打仗，搏民心，鄭麗文必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，千萬不可以亂出主意扯他們後腿，否則她和中共總書記習近平會面的一點點紅利很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，鄭麗文千萬要小心，不要最後搞到「令不出黨中央」。

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