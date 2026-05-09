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    首頁 > 政治

    軍購條例通過》范雲轟藍：六折閹割版 替侵略者拆防線

    2026/05/09 05:30 記者陳政宇／台北報導
    立法院會昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，民進黨立委齊聚議場高呼「守護國安不打折，國防升級要全面」口號。（記者方賓照攝）

    立法院會昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，民進黨立委齊聚議場高呼「守護國安不打折，國防升級要全面」口號。（記者方賓照攝）

    藍白立委昨挾人數優勢，三讀通過預算上限降為七八〇〇億元的國防特別條例。民進黨立委指出，被砍掉的四七〇〇億元，恐讓台美軍事合作停擺、失去無人載具、反制系統發展及國防自主的軍備產能新擴建等項目，「大砍軍購成了國民黨團總召傅崐萁的生日禮物！」

    民進黨團書記長范雲表示，藍白無視國安，通過被打六折的閹割版國防特別條例。首先是傳達錯誤訊號，讓台美軍事合作停留在買賣關係；其次是刪除國際都看好的無人載具及反制系統發展，讓台灣自廢武功。

    范雲續指，第三是排除AI輔助與戰術網路，拉長第一線面對海量情資時需要反應的時間，面對數位化程度極高的共軍時恐陷入極大劣勢；第四是排除軍備產能新擴建及國防自主，替侵略者拆掉台灣的防線。

    吳思瑤：鄭麗文、黃國昌、傅崐萁 賣台鐵三角

    民進黨政策會執行長吳思瑤則抨擊，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、傅崐萁，為個人利益賣黨賣國，就是「賣台鐵三角」。這群人推翻國民黨內多數意見，只為展現權威，也藉機向中共表態，展示「親中」鷹派的實力，並打臉台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人。

    吳思瑤說，刪除商購及委製項目，剔除台灣之盾、本土無人機產業，一來折損台灣防衛戰力，二來葬送台灣軍工產業鏈接國際非紅供應鏈的契機，更是藍白聯手奉送中國領導人習近平的獻禮。

    立委賴瑞隆強調，高雄做為國防產業重鎮，包括造船業、航太、無人載具等國防產業鏈的未來，就這樣被藍白犧牲掉，而國民黨立委柯志恩怎敢藉此「賀禮」，換取傅崐萁的龍心大悅。

    立委何欣純也點名，立法院副院長江啟臣不出席投票，冷眼袖手旁觀，大刀砍掉台中產業發展及轉型升級的機會，以及台中市民生活經濟生計的未來，令人非常遺憾。

    至於執政黨將如何因應預算落差？范雲受訪表示，黨團將繼續努力、絕不放棄，後續有非常多可能性，但涉及行政院與國防部的規劃，詳細討論後將告知各界，「安全不能打折」。另有民進黨立委私下建議，行政院未來可再提案，將總額補到一．二五兆元。

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