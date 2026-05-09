國防特別條例三讀 軍購預算分兩批3000億、4800億編列

立法院會昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，民進黨立委齊聚議場高呼「守護國安不打折，國防升級要全面」口號。（記者方賓照攝）

非經立院同意不得流用 明定「一年一審」機制

立法院院會昨三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議版本，預算匡列七八〇〇億元。預算編製非經立法院同意不得相互流用。特別條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國一二二年底止，必要時，得經立法院同意延長。

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三讀條文明定採購項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，此部分預算上限為三〇〇〇億元。

而美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統，以及反甲飛彈戰備存量補充案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，預算上限為四八〇〇億元。

政院專報經立院同意 始得編預算

特別條例主管機關為國防部，條文明定預算編製不受預算法第廿三條規定限制，非經立法院同意不得相互流用。採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。行政院應於特別條例通過後一個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案，第二批發價書預算案亦同。

依據三讀條文，立法院同意各款專案報告後，行政院應於二個月內將第一批發價書預算案送立法院審議。第二批發價書預算案亦同。中央政府總預算及特別預算於特別條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數的十五％。

為防止軍備擴張壓縮社福支出，條文同時規範，特別條例施行期間，各年度中央政府總預算案所編列的社福支出不得少於一一五年度中央政府總預算案所編列的社福支出。

表決大戰 綠委讀秒時改投棄權票

條文也明定，特別條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國一二二年底止，施行期滿未及執行部分，必要時，得經立法院同意延長。

軍購案昨天下午三讀表決時，民進黨多數立委都投下贊成票，在最後讀秒階段，才紛紛又改投棄權票。立法院正副院長韓國瑜、江啟臣依例未投票。投票結果以贊成五十九人、棄權四十八人表決通過。

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