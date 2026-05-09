竹縣民進黨12人登記選議員 鄉鎮市長掛零

民進黨新竹縣黨部針對年底大選啟動的縣議員、十三鄉鎮市長以及里長登記參選作業昨天結束，共十二人在八個鄉鎮市、六個選區登記參選，另五人在竹北和新豐登記要選代表。但包含可能連任的竹北市長鄭朝方在內，全縣十三個鄉鎮市長和里長統統掛零，沒有人登記參選。

預計連任人選 可能徵召

鄭朝方透過縣黨部發表聲明說，對於「預計連任者」與優秀人選，黨部後續將用徵召方式提名，保有彈性空間與其他鄉鎮長合作的計畫，以利綠營在新竹縣的版圖擴大。

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縣黨部表示，議員選舉部分，黨部計畫在第竹北市二選區提名四人，其他選區各提名一名。從最後登記結果顯示，第二、第三選區都有競爭，其中第二選區最為激烈，呈現六搶四局面，黨中央選對會已擇定下週一（十一日）起展開協調，若協調無果，預計五月廿五日到六月五日辦理初選民調。

藍營領表登記 下週啟動

國民黨新竹縣黨部昨天也公告下週啟動領表、登記作業，但竹北市長選舉因跟民眾黨有共識，被劃為兩黨共推候選人的選區，至於兩黨共同推舉人選，將另由雙方協商工作小組協調辦理。

倒是新竹縣副縣長陳見賢前天深夜臉書粉絲專頁封面相片突然無預警更換，slogan雖仍是「見證竹縣賢接未來」，但已拿下國民黨黨徽，換上整個新竹縣都市發展的樣貌引發熱議，外界也揣測陳見賢是否預告初選落敗後，年底縣長選舉再見？

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