提出苗栗好孕政見 陳品安︰坐月子、心理健康補助1萬

母親節前夕，民進黨苗栗縣長參選人陳品安提出「苗栗好孕政見」，針對孕期檢查、孕婦通勤、產後調理及心理健康等面向提出多項補助措施。（陳品安提供）

母親節前夕，民進黨苗栗縣長參選人陳品安於昨日提出「苗栗好孕政見」，針對孕期檢查、孕婦通勤、產後調理及心理健康等面向提出多項補助措施，包括坐月子調理每胎補助一萬元、孕產婦心理健康促進每胎補助一萬元等，希望減輕年輕家庭負擔，打造更安心、友善的生養環境。

陳品安表示，自己身為兩個孩子的母親，深刻理解媽媽們在懷孕與生產過程中的辛苦與壓力，因此從自身經歷出發，希望透過苗栗縣更完整的政策支持，陪伴媽媽們走過懷孕到育兒的每一個階段。

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陳品安指出，除了四月已提出的「生育津貼提高政見」，未來她也將推動「苗栗好孕政見」：包括補助第一孕期與第二孕期母血唐氏症篩檢、非侵入性胎兒染色體檢測及羊膜穿刺等項目，每胎最高補助六千元；同時提高「好孕專車」電子乘車金補助，不論身分別，每胎補助八千元，守護孕產婦交通安全。

此外，陳品安也提出中醫養胎與坐月子調理補助，每胎補助一萬元，以及孕產婦心理健康促進補助，每胎補助一萬元，希望從身體照顧到心理支持，都能提供媽媽們更完整的協助。

規劃建置栗寶平台 整合資源

除了補助政策外，陳品安也將規劃建置「栗寶平台」，整合月嫂、月子餐、孕產照護、疫苗接種、發展篩檢、早期療育及親子館等資訊，讓新手家庭能夠一站式掌握育兒資源。

陳品安強調，孩子的成長從來不只是家庭的責任，政府更應該把資源投入在年輕家庭最需要的地方。當年輕人願意在苗栗成家、生養，苗栗才會有更好的未來。

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