蘇巧慧拋癌症防治政見 李四川赴宮廟參拜

國民黨新北市長參選人李四川（前排中）昨日參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第五集由台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟分享蘇巧慧在推動癌症新藥基金、HPV疫苗等政策上的長期努力。蘇巧慧也藉此機會推出新政見，她說，若當選市長，將打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區、提供經濟弱勢家庭癌症基因檢測自付差額補助及計程車定額補貼，讓患者能接受完整療程。

蘇︰打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區

蘇巧慧表示，她與台灣癌症基金會合作推動的癌症新藥基金第一年上路就有一．二萬名病友受惠，國中男性公費接種HPV疫苗首年編列四．七億元預算，十八萬名學生受惠。

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蘇巧慧說，她如當選新北市長，將力求癌症防治平權，打造「智慧行動篩檢站」深入偏遠地區，包含引進行動電腦斷層醫療車，提升早期篩檢率，她也將提供經濟弱勢家庭癌症基因檢測自付差額補助，並提供病友計程車定額補貼。

國民黨新北市長參選人李四川昨參加三重嘉天宮五府千歲開光啟靈及入火安座儀式。李四川說，他自幼就拜媽祖、王爺，祈求神明們持續保佑三重地區人民平安賺大錢、保佑他與黨籍市議員及市議員參選人、里長當選。

對於傳蘇巧慧跑行程時，主打尊重新北市長侯友宜態度，李四川表示，侯友宜與前行政院長蘇貞昌競選新北市長時，蘇貞昌表現強勢，對蘇巧慧的轉變讓地方感到驚訝，侯友宜與他也是一樣不分藍綠，碰到綠營議員也會介紹。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，也拋出癌症防治平權的政見。（蘇巧慧辦公室提供）

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