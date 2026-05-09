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    首頁 > 政治

    藍白強砍4700億 軍購案三讀 上限7800億

    2026/05/09 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元，民進黨立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

    攸關對美軍購的國防特別條例草案卡關多時，國民黨團和民眾黨團昨天聯手，在立法院表決三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七八〇〇億元預算。第一波對美軍購預算上限三〇〇〇億元，第二波對美軍購預算上限為四八〇〇億元。

    第一波上限3000億 第二波4800億

    與行政院版一．二五兆元相比，藍白版本大砍四七〇〇億元。民進黨立委王定宇、吳思瑤指出，藍白聯手砍掉的都是軍購最關鍵的項目，剔除台灣之盾、本土無人機產業、非紅供應鏈、台美合作等，一來折損台灣防衛戰力，二來葬送台灣軍工產業鏈接國際非紅供應鏈的契機，犧牲產業，敵我不分。

    綠委批藍白：砍掉最關鍵防衛

    行政院去年十一月提出為期八年四〇〇億美元（約新台幣一．二五兆元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，直到今年三月六日才讓院版草案付委，但藍白又各自提出四〇〇〇億元、「三八〇〇億元+N」等不到政院版三分之一的版本，國防部多次表達會影響戰力建構。

    立法院原訂於四月九日召開國防特別條例協商會議，適逢國民黨主席鄭麗文率團訪中，會見中共總書記習近平，國民黨團要求延後協商日期。韓國瑜於四月十五日、廿三日、廿七日，以及五月六日等共四度協商，仍未能就採購項目、匡列金額等關鍵條文達成共識。立法院院會昨天進行處理，最後以贊成五十九人、棄權四十八人，表決通過藍白版本。

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