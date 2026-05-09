陸官校友會2幹部牽線 中國免費展位邀南投縣府參加

全球傳統食品與營養產品博覽會組織委員會向南投縣長許淑華發出邀請函。（記者陳政宇翻攝）

中國將於六月舉辦全球傳統食品與營養產品博覽會，邀請南投縣長許淑華組團參展，信函提及因應「鄭習會」後的十項對台措施，將提供「標準展位搭建費全免」等優惠。對此，許淑華昨表示，對於任何國家、任何單位邀請參展若有助縣內農產品行銷，縣府都非常樂意，但此次展出時間太趕，同仁當時就予以拒絕，她不會率團參展，縣府也不會派員參展。

許淑華：時間太趕不參加

根據「全球傳統食品與營養產品博覽會」組織委員會的邀請函內容，該展覽預計於六月五日至七日在廈門國際博覽中心舉行。主辦單位包括中國食品藥品企業質量安全促進會、中國商業聯合會等國家級行業協會。

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主辦方特別提到，在國共兩黨領導人會面後，中國方面明確提出將協助台灣農漁業和食品拓展大陸市場。南投縣的農特產品與食品深受中國民眾喜愛，本次博覽會將為南投縣的優質產品，提供絕佳的展示與推廣機會。

民進黨立委昨天質疑，該活動在台灣的聯繫窗口，正是陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍及兼任新北市陸軍官校校友會理事長的國民黨黃復興黃國定委員會副主委羅永恒，中方利用「黃埔」進行統戰，呼籲國防部與退輔會清查黃埔校友會、退役軍人團體，近年是否接受政府補助、委辦、合作、場地承借或其他資源，檢視其是否涉及中國黨政軍或統戰系統活動，並研議是否追回相關補助，若政府資源變成統戰破口，這不是一般行政疏失，而是國安漏洞。

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