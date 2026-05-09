新聞分析》文昌配的「國防自廢條例」

政院原版與藍白闖關版關鍵差異

記者方瑋立／特稿

藍白聯手三讀通過更名後的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，這由國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌數次密會喬出來的拼裝車，將行政院版本以重層防衛、AI輔助C5ISR指管、國防自主為主軸的戰略架構，不僅無視國內外專家「只買肌肉不買大腦」的警示，更將力圖轉骨的台灣國防計畫，肢解成只准軍購卻殘破不全的「無腦」購物車清單，害慘台灣國防。

政院版所明列的AI輔助C5ISR系統，就是現代防空的中樞神經，能整合雷達訊號、AI判讀融合、自動指派最佳火力接戰，國際上最成熟的系統之一就是IBCS系統，且是透由商購、委製等同等重要的管道取得，連退將藍委都苦口婆心提醒「商購也是先進科技的軍事採購」，但鄭黃合推出來的「黨版」仍「習」意孤行、整條砍光，愛三、天弓三、Ｆ16Ｖ從此各打各的。不僅如此，透過委製管道的天弓四型等「遠程精準打擊飛彈」也整類消失，讓中共鬆了一口氣，機場、港口安全了。

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此條例將大量採購的攻擊型無人機，閹割為僅剩對美採購的「反甲」與「反制」無人機，違背不對稱作戰的核心概念；強化作戰持續量能也遭整段刪除，戰備存量、軍備產線、灘岸阻絕全失；台美共同研發合作條款也被拔除，僅透過附帶決議要求編入總預算。此外，台美極力推動的「非紅供應鏈」與台灣國防自主也刪個精光，一份名為「保衛國家」的條例，連非紅、中共都不敢提。

行政院版預算暫匡上限一‧二五兆元，藍白版腰斬至七八〇〇億元，前五項軍購三千億元、下波軍購四千八百億元，還規定要美國「一年內正式同意售予」、預算項目金額不得流用，預算上限蒸發三十八％、四七〇〇億元，但無人可料預算書送進立院會不會再挨刀。院版以「項目分類」明確指出國軍需採購的「能力」賦予彈性，藍白硬生生改為「對美購物清單」，M109A7、海馬士、標槍、拖式2B品名直接入法，戰略建構淪為藍白網購。

更陰險的是程序設計。對美軍購的本質，是美國政府代表台灣，向美國原廠談判議約。因此，國防部長顧立雄提醒，在正式議約完成前，金額都可能有所變動，但預算同樣會送立院審議。

藍白卻利用民眾的資訊落差，偷渡重重陷阱：規定預算「一年一期」，每年重打一次預算戰，隨時可刪凍剩餘額度；二，後續軍購案的四千八百億元（占總額六成二）設下「美國於條例施行後一年內同意售予」條件，一遇狀況即成空頭支票；三，條例通過後須先送報告、立法院同意才能編「第一期」預算，而後每期均附採購進度、驗收狀況等報告，任一份「不滿意」即可整案擋下；四，各項目經費「不得相互流用」，視賣商市場、匯差及物價變動為無物，價差只能編入公務預算補足；五，特意在條例中，植入無實質效用的社福支出地板條款，純為政治喊話；六，施行期滿延長從政院改由立院同意，企圖再掐住行政權的脖子。

中共軍機艦持續擾台，灰帶襲擾更是逐年加劇。黃國昌演一場訪美大戲才稱他瞭解對美軍購項目，鄭麗文更是在刻意拖延特別條例大半年，直到與習近平握手後，才聽「黃學弟」說美台軍售有後續，國防部煞費苦心破例多次專報被當作笑話。在野黨立委卻放任鄭黃裝傻，甚至精準狙擊台灣最迫切需要的國防建設。這種「無腦」版本不只害慘台灣的國防，更是中共最樂見的「國防自廢條例」，歷史應該記上一大筆。

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