藍白砍國防特別預算》 博明：台灣須成有爪和長臂的豪豬

前美國副國家安全顧問博明昨出席亞太堅韌研究基金會論壇 。（記者田裕華攝）

立法院院會昨天在藍白優勢下通過國防特別條例，將行政院原先匡列八年期、上限一‧二五兆元的版本，大幅刪減至七千八百億元。遭刪除的四千七百億元預算中，重點衝擊委製、商購等建立「非紅供應鏈」與本土產能的國防產業，以及各類無人載具的採購與投資，前美國副國家安全顧問博明昨出席論壇呼籲，台灣必須建立國防工業基礎，成為一隻「有著鋒利爪子和長手臂的豪豬」。

博明昨出席亞太堅韌研究基金會論壇時指出，台灣應建立起能快速迭代、創新且調整科技的國防工業基礎，而不僅是依賴未來幾年的大型武器採購。台灣雖然應是一隻豪豬，但必須是「一隻有著鋒利爪子和長手臂的豪豬」，從烏克蘭與中東戰爭中可得出關鍵教訓，即新科技有利於防衛方，而不利於侵略者。

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博明舉例，俄羅斯海軍有大部分被烏克蘭以綁著炸藥的遠端遙控水上摩托車送入海底；伊朗則以無人機與巡弋飛彈等不對稱武器，迫使美國海軍在過去十週內僅敢少數幾次穿越荷姆茲海峽。他強調，這些裝備不昂貴，若連超級大國的海軍都能被牽制，對台灣而言應是好消息，前提是台灣必須真正投入資金與行動，邀請烏克蘭及各國專家來台，學習建立本土製造無人機與飛彈的能力。

博明以驚人數據對比指出，烏克蘭今年將製造一千二百萬架無人機，而全美國今年可能僅生產三十萬架，直言當前真正的「強權」其實是烏克蘭，他也提醒，台灣現行的國防採購時程觀念與現實脫節，當烏克蘭在戰場上每隔幾週就更新無人機與反無人機技術時，「台灣現在卻還在討論三年後要買什麼」。他強調，台灣必須仿效烏克蘭的生態系統，且防衛不能只靠攔截，必須具備「攻擊性打擊能力」。

博明近日也投書「天下」提及，有效防空必須結合高階攔截器與低成本的反無人機系統，缺乏攻勢能力的台灣在戰略上將極其脆弱，大規模部署廉價無人機足以令強權海軍望而卻步，但在野黨卻執意刪除相關預算。他提醒，嚇阻的本質是以可信的軍事實力為後盾，而非僅靠對話釋出善意。隨著二〇二六與二〇二八年選舉臨近，在國防問題上展現軟弱，將是在野黨難以承受之重。

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