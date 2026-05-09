貝尼亞：共創機會與經濟成長

外交部長林佳龍8日出席「2026巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，上台致詞稱讚巴拉圭牛肉健康好吃。（記者塗建榮攝）

巴拉圭總統貝尼亞來台進行國是訪問。面對當前變動的國際局勢，貝尼亞昨強調，台巴橫跨六十九年的堅定情誼建立在共享價值之上，外在威脅只會讓兩國更加堅強；他重申巴拉圭永遠是台灣最忠實的盟友，這份在關鍵時刻始終堅定不移的友誼，正以史無前例的力量邁向未來；外交部長林佳龍也呼應，雙方相聚展現了深化夥伴關係的堅定決心，將共同建立一套不受脅迫、透明且可信賴的全球供應鏈。

貝尼亞昨出席「巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」時表示，此次卅九位企業家隨行，證明兩國關係正邁入嶄新階段，期望從單純的政府間關係，進階到企業與投資者間充滿活力的互動，讓歷史友誼轉化為創新與共享的發展成果。說明會中，雙方也簽署了三項合作備忘錄，分別涵蓋工商、食品研究及科技大學領域。

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貝尼亞表示，巴國擁有穩健的經濟基礎與受控的通膨，已獲兩家國際信評機構的投資等級評等。在稅制上，企業營所稅與營業稅皆僅十％，若透過加工出口制度，更能以僅一％的稅率為全球市場生產。此外，巴拉圭擁有百分之百再生能源與全球最低的工業用電成本，加上位處南美洲樞紐，可透過南方共同市場直接進入逾三億消費者的龐大市場，絕對是台商設立生產基地的絕佳平台。

林佳龍致詞時宣布，政府正透過「榮邦計畫」將赴友邦投資補助上限自新台幣二千萬元提高至六千萬元，並將科學園區經驗導入「台巴智慧科技園區」。貝尼亞對此回應，回顧廿七年前首次來台，深覺台灣可作為巴國國家發展的借鏡，期盼兩國先進產業共創雙贏。

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