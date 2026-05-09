巴拉圭總統譴責中國軍演及干擾賴出訪

總統賴清德昨在總統府前廣場，以軍禮歡迎巴拉圭總統貝尼亞，兩人於閱兵時相談甚歡。（記者叢昌瑾攝）

賴軍禮相迎 並佩掛采玉大勳章

南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞來台國是訪問，賴清德總統昨以隆重軍禮歡迎，並進行雙邊會晤。賴總統隨後在總統府為貝尼亞總統佩掛我國最高榮譽勳章「采玉大勳章」，彰顯對深化兩國邦誼的卓越貢獻。貝尼亞強調，巴拉圭嚴正呼籲國際社會承認台灣人民應享有的自決權利。將台灣排除在聯合國等重要平台或體系之外，不僅有失公義，更削弱該組織作為真正代表全球民主國家多邊組織的合法性。

貝尼亞：台灣人應享有自決權利

貝尼亞接著說，基於此立場，巴拉圭政府再次譴責中華人民共和國在台灣周邊的軍事演習，以及北京日益加劇的經濟施壓。尤其是，巴拉圭反對中國以經濟脅迫方式迫使取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問。他並重申，台灣有權與其他國家自由往來，不應受到任何孤立台灣的不當干預。

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貝尼亞應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，賴總統昨在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎，隨後偕同蕭美琴副總統與貝尼亞總統進行雙邊會晤，並見證簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。

針對兩國經貿，賴總統說，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場。他並當場宣布，台灣將開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇。

賴：開放進口巴拉圭禽肉

貝尼亞表示，台巴夥伴關係正朝向以創新與戰略投資為核心的合作模式邁進。在台灣及其產業界堅定支持下，巴拉圭致力推動國家工業發展、融入全球價值鏈，及強化科技與專業人才培育等關鍵領域，並已在多項具高度影響力的計畫中取得進展，如建置大規模AI發展所需的算力中心，以及興建納入數位園區計畫的台巴科技大學，象徵巴拉圭轉型為區域科技樞紐的重要一步，也有助於提升全國人民生活品質。

在國宴上，貝尼亞再度提到，兩國在科技領域合作正進入關鍵期，包括資安與政府數位化合作計畫，近期將啟用之「台巴智慧科技園區」更是充滿挑戰的計畫。他期盼，巴國不僅是台灣的外交盟友，更能成為台灣在南美洲分散供應鏈風險及擴張科技版圖的戰略夥伴。

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