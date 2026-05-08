北市近5成民眾認鼠患嚴重 學者︰恐成為蔣施政破口

新台灣國策智庫昨公布民調顯示，現任市長蔣萬安獲五十二．九％支持度，被鎖定提名的民進黨立委沈伯洋則為廿九．七％。不過，有學者示警，近五成市民認為鼠患問題嚴重，此類民生議題對中間選民有一定說服作用，可能成為挑戰蔣市府的施政破口。而對於北市府將鼠患議題定義為「認知作戰」、「假訊息」。對此，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，的確注意到台北市民目擊鼠出沒，且因此遭受驚嚇，所以鼠患議題明顯「鼠實」。

台灣師範大學公領系教授曾冠球指出，蔣萬安在支持度、欣賞度、施政滿意度等指標，皆處於結構性領先的優勢，但調查顯示仍有十七．四％的游離選票，以及十三．七％的無黨派傾向選民，這批票源是未來決定勝敗的關鍵。此外，有四十九．二％受訪者憂心台北市鼠患嚴重，認同蔣萬安有能力解決者為三十九．四％，領先沈伯洋的廿二．四％。曾冠球評估，鼠患本應是客觀事實，卻變成與政黨傾向高度相關的感知議題，雖然蔣已從行政層次處理，但若此議題在選戰中被放大，仍可能成為挑戰施政成果的破口。

請繼續往下閱讀...

環境部化學署危害控制組長孫忠偉補充，目前環境部在官網成立「環境鼠害防治」專區，對於北市府的「鼠類偵防師」，孫忠偉坦言，過去並沒有聽說過，但只要有助鼠害防治，我們都能夠給予認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法