環局鼠患防治 藍綠不滿︰無具體對策

專案報告遭批敷衍、數字失真 環局︰已將通報紀錄彙整在地圖

台北市環保局昨至市議會警政衛生委員會說明「鼠患現況檢討及防治計畫」專案報告，遭跨黨派議員批評無具體解決方案，呼籲市府提出科學監測與具體對策。民進黨籍市議員許淑華表示，民調顯示已有五成民眾認為台北鼠患嚴重，上位者還在噴政治口水；國民黨籍市議員游淑慧直言，聽完報告後感到「非常失望」，報告敷衍，且通報數字根本失真。環保局長徐世勳回應，北市鼠患防治已轉為「常態性鼠類防治」，已將所有一九九九通報紀錄彙整於地圖，目前數據顯示尚無密集集中點，今日將召開專家學者諮詢會議進一步研議。

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許淑華︰上位者噴政治口水

許淑華表示，現在市民已受老鼠所擾，議員卻在質詢時不斷被反問「什麼是鼠患？」根據民調，有五成民眾認為台北鼠患嚴重，而上位者還在噴政治口水。

林延鳳︰不滿市府稱認知作戰

市議員林延鳳說，市府主張「一九九九通報數與漢他病毒案例未增，鼠患並未惡化」，但即使零確診仍有積極公衛作為。更不滿市府將民意反映定義為「認知作戰」。

議員張文潔也批，報告根本沒有熱區地圖、區域趨勢分析或高風險場域排名等鼠類監測系統。

游淑慧︰完全表面功夫

游淑慧也表示，看完這份專案報告後「十分失望」，直批內容敷衍，完全是表面功夫，皆是「持續落實常態管理」，那要來報告什麼？此外，關於「鼠類偵防師」新制，林延鳳質疑政策看似創新，卻不知可發揮多大效益。

徐世勳解釋，消毒班同仁皆具備「病媒防治專業技術人員」證照，鼠類與蚊蟲防治本就是專業工作項目，並非額外增加任務，服務也期待協助民眾整頓環境。

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