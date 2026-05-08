網媒民調 蘇巧慧領先李四川7％

蘇巧慧：走在正確方向上 李四川：持續傾聽基層聲音

二〇二六新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川對決民進黨參選人蘇巧慧，網路媒體投票調查，蘇巧慧贏李四川七％。對此，蘇巧慧表示，過去各家民調顯示，她從落後兩位數到現在兩人互有領先，代表她和團隊的政見和理念走在正確方向上，她會持續勤走基層，推出更多照顧市民、提升地方產業發展的政見。李四川則回應，所有的民調都是參考，最重要還是要走進廿九區，聽聽市民聲音，他強調「我會全力以赴」。

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網媒投票結果昨天下午四點出爐，共七七二一人投票，其中傾向蘇巧慧有四〇四二人，佔五十二．三五％，支持李四川有三五〇〇人，佔四十五．三三％。

此外，李四川五日被週刊爆出名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地涉違法興建鐵皮屋並分割出租的爭議後，昨跑行程時對競選對手蘇巧慧加大「批判」力道，他指對手（蘇巧慧）是一代傳一代，她的命較好，他則是「歹命做工程」，跑選舉行程不到兩個月，不只做工程曬黑，也被「抹得更黑」，他直呼「選舉沒有必要這樣」。

對此，新北市議員翁震州反批，李四川是要選新北市長的人，對於網軍爭議、家族的環保與違建爭議一直問A答B。

政治工作者周軒則反批，李四川說的「一代傳一代」罵到了「政四代」台北市長蔣萬安、藍委洪孟楷等人，而且李四川三月十四日才信誓旦旦說自己「絕不攻擊對手」，怎麼才過一個多月就馬上失憶？

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