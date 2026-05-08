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    首頁 > 政治

    羅東掃街 林國漳提女力支持政策

    2026/05/08 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，昨天前往至羅東民生市場掃街，送上康乃馨，他表示針對婦幼政策，將從經濟、健康、職場到育兒等四面向，保障女性權益及守護媽媽。

    宜蘭藍綠縣長參選人昨各自到市場拜票，藍營吳宗憲拋出「安心、照顧、陪伴」三大婦女政策，不過綠營林國漳競選辦公室回應，政見不僅是口號，更需具體的政策落實。

    林國漳競辦指出，真正愛母親、愛家庭，必須建立在安全的國家基礎上，希望不要再看到阻擋軍購預算的行為，唯有保護好國家主權與安全，才能真正讓每一位媽媽過上安穩幸福的生活。

    林國漳早在今年三月就提出「女力新宜蘭，幸福不缺席」四大方案，從經濟、健康、職場到育兒，全方位建立支持系統，包括生育津貼實質提高至三萬元，減輕家庭初期負擔，以及推動〇至二歲托育量能倍增，並擴大辦理假日臨托，給予家長喘息空間。

    另外，針對廿五至卅九歲女性，林國漳未來也將提供每人終身一次三萬元凍卵補助，並補助懷孕十二週內婦女免費進行SMA（ 脊髓性肌肉萎縮症 ）篩檢或子癲前症篩檢，承諾未來縣府團隊將落實「女力領航」，大幅增加女性入閣的比例。

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