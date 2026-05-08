2基層公務員赴中 中共國安闖飯店盤查

陸委會昨公布兩起案件，有移民署、關務署的公務人員前往中國旅遊，遭到中共國安人員闖入飯店房間，要求交出手機內LINE通訊紀錄。陸委會發言人梁文傑強調，不要以為你的職級不夠高，就不會被盤查，公務員沒事不要去中國。（記者陳鈺馥攝）

國人赴中頻遭留置盤查、關押，陸委會昨公布兩起案件，有移民署、關務署的公務人員前往中國旅遊，遭到中共國安人員闖入飯店房間，要求交出手機內LINE通訊紀錄。陸委會發言人梁文傑強調，不要以為你的職級不夠高，就不會被盤查，公務員沒事不要去中國。

梁文傑提醒：沒事不要去

陸委會統計，二〇二四年一月至今年四月卅日止，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由案件，累計高達三四三人，今年四月再增十三人。其中，七人失聯、二人遭留置盤查、四人遭限制人身自由。

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梁文傑在陸委會記者會指出，四月接獲兩名公務人員赴中旅遊，分別是移民署、關務署科員，他們在中國期間，深夜遭中共國安人員進入下榻旅館房間內盤查，對方詢問家庭成員、學經歷、赴中目的、任職單位工作內容，檢查手機通訊聯絡人、微信通聯記錄等，時間大約二至四個小時，兩人返台後都有通報。

梁文傑指出，由兩起案件可知，中共事前就已掌握公務人員的相關資訊，連住在哪裡都知道。以前中共通常是邊境入關時帶到小房間盤查，現在大部分是深夜跑到當事人住宿地點詢問。

梁進一步說，中共早期是接觸軍警人員，然後加以吸收，最近包括了海巡署、地檢署的檢察官，現在是有移民署、關務署，這些都是中共要擴大接觸的對象。

梁文傑強調，陸委會提醒公務人員，不要以為你的職級不夠高、官位不夠大，就不會有被盤查的風險。去中國前要報備、請假，回來後須通報相關狀況，切記帶去的手機不要有敏感資料，最好是帶空白手機，當然公務人員沒事就不要去。

媒體問及，兩起案件是因公出差或個人旅遊？梁文傑回應，這兩人是去觀光，不是因公，觀光行程反而危險性比公務團去更高。

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