外甥遭中共懲獨 劉世芳：赴中務必慎思

內政部長劉世芳昨表示，國人赴中務必慎思，否則人身安全、財產安全都會受到威脅。（記者叢昌瑾攝）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，在中國擔任經理人的外甥顏文群，中共指控為其提供政治獻金，揚言依法查處。台資企業榮炭科技則聲明已解除顏文群全部職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」人士。對此，劉世芳昨受訪表示，這件事提醒了國人赴中「務必要慎思」，否則人身安全、財產安全都會受恐嚇與威脅。

中共脅迫台企表態 陸委會：研議反制

陸委會發言人梁文傑也痛批，中共用了許多手段逼迫廠商妥協，凍結該公司當地銀行帳戶，「凍了差不多一個月」，導致無法發放員工薪水，目的就是要榮炭寫出支持「一個中國原則」聲明書，陸委會正研議反制措施。

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今年二月，香港媒體「大公報」指稱劉世芳的親屬顏文群供職於註冊地為江西省上高縣的台資企業「榮炭科技有限公司」，在中國投資謀利「賺紅錢」，且為劉提供政治獻金。

中國官媒「新華社」報導，榮炭科技五日發聲明表示，自今年四月七日起，該公司已解除顏文群的全部職務。並嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」等具特定政治立場之人士或組織。

對此，劉世芳指出，她身為中華民國政府官員，會按中華民國法制、合法合規處理任何事情，捍衛台灣民主生活方式，就是捍衛台灣的國家主權及安全，不會改變。

梁文傑則在陸委會記者會指出，此案是國台辦指揮山西省台辦，利用榮泰公司所在地的上高縣政府稅務局、環保局等，全面性對榮泰公司做檢查，沒有什麼「自己人打自己人」，完全就是中共在壓迫台灣企業。在中國做生意，就是會有風險，風險可能突如其來，不是自己能夠控制的。

梁文傑說，顏文群已辭去這家公司職務，中共做法其實極為惡劣，相關案件肯定會越來越多，會研究相關制度和政策工具，在面對這種情況時，如何幫助被鎮壓的當事人、廠商和企業，然後反制中共鎮壓做法。

對於是否嚴審江西省來台交流做為反制？梁文傑回應，劉世芳這件是中共中央定調的政治案件，一定會到中央層級，「只針對山西省的制裁，我覺得是失焦」。現在是從法治上研議，看有什麼政策工具，有結果會跟大家報告。

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