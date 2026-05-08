軍購若卡關 無人機業者：2年空窗期將是災難

亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方表態支持軍購預算1.25兆全數過關。（資料照）

立法院朝野協商對軍購特別條例未達成共識，最快將於今天進行表決，包括無人機在內等多項國內產製案，可能無法納入特別預算，要改列年度預算執行；亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商協進會理事長羅正方昨表示，若無法納入特別預算會是個災難，無人機產製將有兩年空窗期，然而看到烏俄戰爭、美伊戰事，「追求台灣人安全的事，我們還要再拖兩年嗎？」懇請立法院不分顏色，不分黨派，一同振興台灣無人機產業。

羅正方：台灣人安全 沒時間揮霍

羅正方昨代表亞創廠協會全體成員發表聲明，支持軍購預算一．二五兆元全數過關，無人載具已不僅是科技標籤，更是台灣參與全球供應鏈、強化國家安全的核心命脈，「這不只是一筆預算，這是一份守護台灣下一代、翻轉傳統產業未來的社會契約」。

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羅正方說，若今年無人機預算無法納入特別預算，表示無法執行，之後再逐年編列，最快也要到後年，對於保家衛國「台灣有兩年可以揮霍嗎？」

聲明指出，台灣進行經濟轉型，無人載具產業鏈不僅是軍事採購，更是「以國防驅動產業」的世代升級，台灣的強大不只有半導體，更在於隱身於巷弄中、充滿韌性的傳產供應鏈。無人載具是半導體、電資通、精密機械、材料化工及塑膠加工的綜合舞台，透過預算支持，能引導傳產英雄順勢跨入全球規模的軍民通用市場，讓「台灣製造」從低毛利代工，華麗轉身為高價值的戰略科技。

羅正方說，台灣必須建立「非紅供應鏈」，他堅定支持「台灣之盾」相關四千億元及整體一．二五兆元特別預算全數通過，台灣必須厚植自主研發根基，透過軍購爭取技術轉移與國際合作，建立組裝、維修與後勤體系，引進關鍵技術，讓國防自主在台灣生根茁壯，藉由接軌國際標準，讓台灣廠商取得全球認證，確保台灣在「非紅供應鏈」扮演核心角色。

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