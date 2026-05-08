盧秀燕告訴鄭麗文：軍購要和民意站在一起

國民黨主席鄭麗文昨拜會台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵，並就軍購案等議題交換意見。（取自鄭麗文臉書）

鄭拜會前 盧重申支持九千億軍購

立法院最快今日表決國防特別預算案，台中市長盧秀燕昨再度表態支持讓政府對政府的八、九千億軍購優先通過；國民黨主席鄭麗文昨也特地南下與盧秀燕會面，就軍購案交換意見，盧的子弟兵、國民黨立委黃健豪透露，盧秀燕昨在會中明確建議鄭，「應該要和台灣民意站在一起」，台灣要與鄰為善，但也應有自我防衛能力，兩者並不衝突，「軍購不為引戰，而為台灣儲備基本自我防衛能力」。

立法院最快今日表決國防特別預算案，國民黨對國防特別預算條例意見仍陷分歧，主張「三八〇〇億＋N」黨版的鄭麗文，昨南下拜訪盧秀燕再次就軍購案交換意見，但在與鄭麗文會面前，盧秀燕已搶先在昨日上午再度重申她的立場，支持政府對政府的軍購放在特別預算，把商購放在年度預算當中，「最優先的就是讓政府對政府的軍購，大概八、九千億，讓它優先通過」，商購委製的部分可以考慮放在明年度開始的年度預算。她認為，如此可以兩者兼顧，既可以發展國家保衛的能力，加強軍購，同時也可考慮到無人機等產業的發展。

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外界關切鄭麗文與盧秀燕昨日談了什麼？盧秀燕暫無回應，但黃健豪透露，盧秀燕在兩人會面中，明確建議鄭麗文，應該要和台灣民意站在一起，台灣要與鄰為善，也應有自我防衛能力，兩者並不衝突。

黃健豪說，盧秀燕尤其強調任何決策都應以民意為基礎，她肯定鄭麗文訪中，有助建立兩岸對話機制，和平對話、與鄰為善很重要，但國防也很重要，全力避免戰爭之餘，「軍購買武器並不為引戰，而是讓台灣也有足夠自我防衛能力」。

針對陷入糾結的發價書部分，黃健豪說，盧秀燕強調，過去多年台美「政府對政府」的軍購案運作下來，早已建立成熟的軍購機制，如今台美政府對政府的軍購案也均是一定會有發價書的項目，只是先來後到的問題，她認為，不應再多此一舉另把發價書當編預算條件，若一直強調只有發價書的金額才能編入預算，恐怕會有不及編列等風險。

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