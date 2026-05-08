軍購案今決戰》政院版1.25兆 蔡其昌：避免戰爭的一百分版本

國防特別條例草案歷經四度朝野協商破局，最快今天立法院院會表決。民進黨團總召蔡其昌昨強調，一．二五兆元就是保護台灣、避免戰爭的一百分版本。（資料照）

國防特別條例草案歷經四度朝野協商破局，最快今天立法院院會表決。民進黨團總召蔡其昌昨強調，一．二五兆元就是保護台灣、避免戰爭的一百分版本，在野黨立委堅持要砍，民進黨不能接受。總統府發言人郭雅慧則盼國防特別條例草案能在「川習會」前於立法院順利過關。

軍購案 府：盼川習會前順利通過

對於民眾黨主席黃國昌指稱，蔡其昌及行政院高層私下拜託民眾黨，「其實只要軍購八千億元再外加六百億元就好」。蔡其昌回應，一．二五兆元就是一個保護台灣、避免戰爭的一百分版本。若不能有一百分的版本，他當然會盡力拜託從六十分變七十分、從七十分變八十分，這就是他努力的方向。在台灣安全之前，個人身段不重要，要他再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席。

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民進黨發言人林楚茵則表示，國防部專業規劃的八年一．二五兆元版本，不只對美軍購，還有商購、委製、自主研發與產業布局。不論藍白哪一種版本，都是砍掉商購、刪掉委製，至少都會短缺三千多億元。砍商購，就是告訴中共台灣灘頭防線還有破口；刪委製，就是把台灣擋在民主夥伴打造的無人機去紅供應鏈門外。

對於外傳北京當局對在台協力者施壓，川習會前不能通過軍購特別條例草案。郭雅慧則再次呼籲，希望強化國防條例能夠盡速在立法院過關，不要分藍、不要分綠，能夠一致以強化國防作為目標，川習會前希望國防特別條例能夠順利過關。

郭雅慧也說，國際關注台灣是否展現強化自我防衛信心與決心，而目前談論的無論三八〇〇億元或是八〇〇〇億元的在野黨版本，都排除國防自主，包括無人機，還有相關國防自主產業鏈，這是一大警訊，呼籲朝野支持行政院提出的八年一．二五兆元國防特別條例版本。

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