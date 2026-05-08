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    首頁 > 政治

    軍購案今決戰》傅崐萁：納「眾太陽」意見 匡列上限8000億

    2026/05/08 05:30 記者劉宛琳、陳治程、羅國嘉／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁昨晚與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌溝通，盼能將「眾太陽」的意見都納入，並努力達成大家共識的軍購版本，在今天院會通過。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁昨晚與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌溝通，盼能將「眾太陽」的意見都納入，並努力達成大家共識的軍購版本，在今天院會通過。（資料照）

    藍白版本趨近 第一批3至4千億 第二批要等發價書

    立法院日前第四度協商國防特別條例草案，由於朝野無共識，今天預計在立法院院會進行表決。據了解，藍白傾向匡列金額上限八〇〇〇億，並根據發價書項目，第一批約三〇〇〇至四〇〇〇億元，待第二批發價書來了之後，才能編列特別預算並送立法院審查。

    立法院長韓國瑜明天將出訪歐洲，希望力促在今天院會表決通過國防特別條例草案。國民黨團總召傅崐萁昨晚與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌溝通，盼能將「眾太陽」的意見都納入，並努力達成大家共識的軍購版本，在今天院會通過。

    王鴻薇：軍購拖越久 對國民黨越不好

    鄭麗文週三中常會曾表態，會將三八〇〇億＋N的N寫清楚避免誤會，昨天更到台中拜會台中市長盧秀燕，兩人一起吃牛肉麵。鄭說，她們對軍購案及年底選舉等重要議題交換意見，盧不僅提供許多寶貴建議，也對她表達關心與祝福。

    國民黨立委王鴻薇表示，藍白版本已趨近於一致，鄭麗文也說要把N具體化，而傅崐萁、鄭麗文、黃國昌和黨團幹部都在密切聯繫，既然有趨近版本，這件事越快解決越好，拖越久對國民黨越不好。

    黨內青壯派及要參選縣市長的立委都認為，既然藍白能夠有共識，鄭麗文也願意把N寫清楚，那就不要再拖下去，趕快脫離軍購戰場。

    提出折衷版的國民黨立委賴士葆昨說，他不知道今天是否表決，但希望盡快定調；四月底開黨團大會時，支持八〇〇〇億元版本的人蠻多的，且他認為三八〇〇億元＋N，N要具體化，因此提出修改國民黨版條例第六條條文，增訂「如國防部接獲美國軍購發價書，最高可再增列至八〇〇〇億元」，是否能再獲得最後多數同意，要看今天黨團大會。

    白營方面，據透露，民眾黨團擬在院會提出修正的黨版草案，即包含第一批、第二批軍購的不同版本，且預算「不會一次給」，也就是繼續保留美方軍售發價書才審的原則。

    王鴻薇表示，賴士葆提「三八〇〇億元＋N」，其中N就是四二〇〇億元；民眾黨則認為第一波約三〇〇〇億元，若再匡列第二波約五〇〇〇億元，合計同樣約八〇〇〇億元，雖然兩黨第一、第二波金額不同，但總額都落在八〇〇〇億元，本質上也都是分兩次發價書處理，差別只在於是否把「N」具體講清楚。

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