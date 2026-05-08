立院內政委員會 初審通過18歲選舉權

內政委員會昨排審選罷法部分修正條文草案等案，經朝野討論，最終宣布同意選舉權年齡下修。（記者叢昌瑾攝）

公民選舉權年齡下修十八歲與否討論已久，四年前曾舉辦修憲公投但未通過；為此，立法院內政委員會昨排審選罷法部分修正條文草案等案，經朝野討論，最終宣布同意選舉權年齡下修、由行政院決定施行日等條文，另以附帶決議建請憲法法庭、修憲委員會釋憲、修憲，等待黨團協商。

建請憲法法庭及修憲委員會釋憲、修憲

朝野立委昨對「選舉權」年齡下修抱有共識，但對實際施行日期，以及合乎「憲法」與否有歧義。經協商討論，先初審通過「公職人員選舉罷免法」第十四條、第一三四條修正草案，規定「中華民國國民，年滿十八歲，有選舉權。」、「本法中華民國〇年〇月〇日修正之第十四條條文，施行日期由行政院定之。」。

請繼續往下閱讀...

另針對「總統副總統選舉罷免法」第十一條、第廿三條及第一一七條修正草案，初審也通過「中華民國自由地區人民，年滿十八歲，有選舉權」、「中華民國自由地區人民於選舉公告日年滿十八歲者，得為前項之連署人。」等條文。

會中亦針對兩案通過之修正條文做成附帶決議，決議指出，「十八歲公民權涉及憲法第一三〇條之疑義，有待司法院憲法法庭解釋，為避免日後發生憲政爭議，建請本院修憲委員會啟動修憲工程，同步展開相關修憲動作。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法