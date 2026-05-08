邢泰釗卸任 徐錫祥代理檢察總長

檢察總長邢泰釗昨任期屆滿卸任。（記者羅沛德攝）

本報專訪 邢︰涉共諜案軍官 刑期上看20年 嚇阻效果提升

最高檢察署檢察總長邢泰釗昨任期屆滿卸任，總統賴清德提名的繼任人選、現任最高檢主任檢察官徐錫祥日前於立法院人事同意權投票遭藍白封殺。為維持運作，法務部循例報請行政院轉呈總統核定代理人選，總統府昨已核定由徐錫祥代理檢察總長，今起生效。

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依法院組織法規定，檢察總長若出缺或無法視事，總統須於三個月內重提人選送立法院同意；但本案屬提名未通過，非「出缺」情形，因此實務上無代理期限限制，徐錫祥可代理至新任總長產生為止。

過往代理檢察總長多由最高檢主任檢察官出任，目前僅呂文忠與徐錫祥兩人。檢察界人士指出，代理制度雖可維持運作不中斷，但未經立法院同意，代理身分非完整任命程序產生，行使重大職權時仍可能衍生程序適法性爭議；未來以代理身分行使非常救濟權限，是否遭挑戰仍有討論空間。

回顧近40年檢察官生涯 邢盼退休投入文化工作

邢泰釗昨任期屆滿卸任，他接受本報專訪時引用國學大師陳寅恪語句「人生難免起伏，或彰或傷。」淡然回顧近四十年檢察生涯，期盼退休後投入文化相關工作。

邢泰釗是司法官訓練所第廿四期結業，辦案風格積極投入。馬政府時期任高雄地檢署檢察長，因偵辦案件引發部分藍營質疑「辦藍不辦綠」，並觸及地方派系，後調任金門高分檢，外界一度解讀為「明升暗降」。

談及印象最深刻的偵辦案件，邢泰釗回憶，民國八十一年前後中方劫機來台頻繁，當時涉案者多指對中共政權失望。相較之下，如今卻出現部分受國家栽培的公務員涉刺探、外洩機密甚至投敵情事，無不反映國人對國安認知不足。

被問及國安案件量刑偏輕，邢泰釗回應，檢方近年透過專組制度強化偵辦，法院亦建立量刑標準，使判決逐步趨嚴，近年已有退役軍官涉共諜案判刑達十二至廿年不等，顯示嚇阻效果正逐步提升。

針對國台辦將偵辦共諜案、柯文哲涉貪案的檢察官列入制裁名單，邢泰釗則表示承辦者已具心理準備並理解風險，強調偵辦政治敏感案件雖具壓力，但多數檢察官仍自願承擔，國家也會提供他們必要保護。

總統府已核定由徐錫祥代理檢察總長，今起生效。（資料照）

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