國安局檢測》高德地圖關掉後 個資續送中

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多達九項資安問題

中國高德地圖APP登台引發資安疑慮，國安局長蔡明彥昨於立法院外交及國防委員會答詢時證實，國安局已針對高德地圖進行內部資安檢測，在十五項檢測項目當中，有多達九項存在資安問題，其中包括持續蒐集用戶通訊錄、通話內容、即時影音視訊狀況，即使將APP關閉之後，仍會繼續將使用者個資傳送至中國伺服器，存在相當高的資安風險。

立院外交及國防委員會昨審查一一五年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，邀蔡明彥備詢，民眾黨立委王安祥關切高德地圖議題。

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會蒐集用戶通話、視訊等內容

蔡明彥答詢指出，數發部已委請資安院進行檢測，據其了解下個月會提出公開報告，國安局內部也對高德地圖檢測，在十五項中，有九項具資安風險。

蔡明彥說明，這九項資安問題包括，會持續地去蒐集用戶的通訊錄、通話內容、即時影音視訊的狀況，會回傳資料到中國的伺服器，「即使把APP關掉之後，仍繼續傳送」。

蔡明彥指出，也許其他外國製APP也會有這樣的資訊蒐集，「但是沒有像高德，它在與用戶的協定當中，擺明了說它的資訊是會跟第三方分享的」。蔡提及，中國基於國安法制，會要求中國籍企業必須分享所有企業或用戶資訊，確實存在比較嚴重的資安疑慮。

蔡明彥說，這是國安局內部報告，由於數發部已對外說明要進行檢測，「我們就不會越權，尊重他的做法」，國安局內部調查報告會提供給數發部做參考。

高德地圖登台並推出「紅綠燈倒數計時」功能，因讀秒近乎零誤差，引發社會譁然。數發部四月廿三日表示，依「資通安全管理法」，高德地圖屬危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，預計五月公布資安評測風險。

國防部已通令全體國軍禁止下載使用，內政部長劉世芳表示，若風險評估結果對國安產生重大影響，將加以禁絕。

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