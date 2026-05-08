川習會將至 蔡明彥︰美對台政策不變

美國總統川普（美聯社）

「川習會」預計下週登場，台灣議題備受關注。國安局長蔡明彥昨受訪指出，整體美中態勢呈現「脆弱穩定」的局面，今年的川習會料將有數場，這一次「可能只是鋪陳基本立場」，且美方事前拉高層級公開表態不支持破壞台海及印太安全的行為，展現對台政策不變的態度。

美中態勢「脆弱穩定」

蔡明彥昨受訪分析，美方關注怎麼解決貿易失衡問題，有可能希望中方多採購美國的農產品、波音客機；芬太尼、稀土管制、香港人權、美國公民遭到羈押也是美方關切議題。中共則關注讓目前的關稅戰停火可以延續，並希望美國放鬆高科技管制。

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蔡明彥指出，雙方在這些議題的立場並不一致，尤其在地緣政治跟區域安全議題各有關切，川習會主要的重點還是在管理，而不是在根本解決問題。美中關稅戰牽動的不只是雙邊經貿，還會涉及全球供應鏈的相關變化，對於台灣高科技產業產生的衝擊，政府也相當關注。

至於台灣議題，蔡明彥研判，中共可能在會談中有所操作，不過美國透過公開及私下管道，不斷重申對台政策沒有改變。美國國務卿魯比歐前天親自主持白宮記者會，將層級拉高，主要目的是讓美國對台政策透明且一致，強調不應該出現任何破壞台海或是印太區域安全的行為，展現美方對台海議題的基本立場。

蔡明彥直言，中共對台的施壓及滲透手法幾乎無所不在，後續觀察主要有兩個面向：一是文攻武嚇的脅迫樣態跟手法；二是時間節點，包括五月中旬的川習會、五二〇總統就職兩週年、今年下半年中共例行性軍事演習的時程，以及十一月中共擔任APEC主席國。國安局會推演出可能情境劇本，支援政府決策。

另，國防特別條例草案朝野協商確定破局，今天立院可能上演表決大戰。蔡明彥表示，整個印太地區各國對國防建設都非常關注，也投注更多國防資源提升自我防衛能力，「台灣站在承受中共施壓的第一線，也應該要在這個部分能夠展現自我防衛的決心跟能力」。

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