國安局︰評估台日3大安全合作

國安局長蔡明彥昨在立法院外交及國防委員會備詢。（記者叢昌瑾攝）

1.海底電纜韌性 2. 海上安全灰帶襲擾 3.資安與AI

日本首相高市早苗提出「FOIP 2.0」新戰略，國安局長蔡明彥（見圖，記者叢昌瑾攝）昨在立法院外交及國防委員會備詢答詢時證實，國安局已針對「海底安全與電纜韌性」、「海上安全與應對中共灰色地帶襲擾」、「資安與AI」等三大關鍵領域，評估與日方展開合作規劃。

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民進黨立委邱志偉昨質詢時要求國安局，應積極將台日關係融入日本新版自由開放印太合作架構，並將台灣在海域安全、關鍵通訊、資安防護及供應鏈韌性上的戰略角色，轉化為具體政策建議。

身兼立院推動FOIP自由開放印太促進會會長的邱志偉指出，日本新版FOIP 2.0已不再只是傳統經貿合作，而是進一步延伸至數據、能源、通訊、海域安全與關鍵基礎設施韌性等國安層級議題。面對中國持續擴張海權、加大灰色地帶行動，台灣不能只停留在被動因應，而應主動提出可與日本對接的合作項目，讓台灣成為自由開放印太架構中不可或缺的實質參與者。

蔡明彥指出，台日雙方均為島國，第一大合作領域是「海底安全與電纜韌性」，由於台灣長期承受中共在海底電纜、通訊安全與海域干擾上的威脅，已累積相當多應處經驗，日方希望共同強化海底通訊安全與海域基礎設施韌性。

第二大合作領域為「海上安全」及應對中共「灰色地帶襲擾」。台日目前都面臨中共海上騷擾與灰色地帶行動威脅，相關單位已針對威脅樣態、襲擾模式及相關情資，與日方進行具體資訊對接與情資交換。第三大領域為「資安與AI」，這也是目前台日雙方正密切注意並加強合作的重點方向。

邱志偉建議，未來應將能源韌性（如天然氣與石油供應）及關鍵礦物合作也納入架構，甚至邀請韓國參與，建立更穩固的多邊合作機制；爭取日本支持台灣加入CPTPP並成立入會工作小組，亦是台日FOIP合作的重要內涵。

綠委籲爭取5類非戰鬥裝備合作

針對日本放寬「防衛裝備移轉三原則」，邱志偉呼籲國安局應主動評估並與國防部、外交部協調，爭取日本在「救難、輸送、警戒、監視、掃海」等五類非戰鬥性裝備上與台灣深化合作，以強化台灣海域執法、災害救援、海上搜救與關鍵基礎設施防護能量。

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