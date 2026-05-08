為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國安局︰評估台日3大安全合作

    2026/05/08 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國安局長蔡明彥昨在立法院外交及國防委員會備詢。（記者叢昌瑾攝）

    國安局長蔡明彥昨在立法院外交及國防委員會備詢。（記者叢昌瑾攝）

    1.海底電纜韌性 2. 海上安全灰帶襲擾 3.資安與AI

    日本首相高市早苗提出「FOIP 2.0」新戰略，國安局長蔡明彥（見圖，記者叢昌瑾攝）昨在立法院外交及國防委員會備詢答詢時證實，國安局已針對「海底安全與電纜韌性」、「海上安全與應對中共灰色地帶襲擾」、「資安與AI」等三大關鍵領域，評估與日方展開合作規劃。

    民進黨立委邱志偉昨質詢時要求國安局，應積極將台日關係融入日本新版自由開放印太合作架構，並將台灣在海域安全、關鍵通訊、資安防護及供應鏈韌性上的戰略角色，轉化為具體政策建議。

    身兼立院推動FOIP自由開放印太促進會會長的邱志偉指出，日本新版FOIP 2.0已不再只是傳統經貿合作，而是進一步延伸至數據、能源、通訊、海域安全與關鍵基礎設施韌性等國安層級議題。面對中國持續擴張海權、加大灰色地帶行動，台灣不能只停留在被動因應，而應主動提出可與日本對接的合作項目，讓台灣成為自由開放印太架構中不可或缺的實質參與者。

    蔡明彥指出，台日雙方均為島國，第一大合作領域是「海底安全與電纜韌性」，由於台灣長期承受中共在海底電纜、通訊安全與海域干擾上的威脅，已累積相當多應處經驗，日方希望共同強化海底通訊安全與海域基礎設施韌性。

    第二大合作領域為「海上安全」及應對中共「灰色地帶襲擾」。台日目前都面臨中共海上騷擾與灰色地帶行動威脅，相關單位已針對威脅樣態、襲擾模式及相關情資，與日方進行具體資訊對接與情資交換。第三大領域為「資安與AI」，這也是目前台日雙方正密切注意並加強合作的重點方向。

    邱志偉建議，未來應將能源韌性（如天然氣與石油供應）及關鍵礦物合作也納入架構，甚至邀請韓國參與，建立更穩固的多邊合作機制；爭取日本支持台灣加入CPTPP並成立入會工作小組，亦是台日FOIP合作的重要內涵。

    綠委籲爭取5類非戰鬥裝備合作

    針對日本放寬「防衛裝備移轉三原則」，邱志偉呼籲國安局應主動評估並與國防部、外交部協調，爭取日本在「救難、輸送、警戒、監視、掃海」等五類非戰鬥性裝備上與台灣深化合作，以強化台灣海域執法、災害救援、海上搜救與關鍵基礎設施防護能量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播