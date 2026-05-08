巴拉圭總統貝尼亞︰台巴合作經驗 宏都拉斯總統有興趣

宏都拉斯總統阿斯夫拉（路透）

過境美國途中 兩人曾會面

南美洲友邦巴拉圭共和國總統貝尼亞昨率團抵台展開為時三天的國是訪問。他接受媒體專訪時證實，此行在過境美國途中曾與宏都拉斯總統阿斯夫拉會面，他強烈建議阿斯夫拉看看巴台的夥伴關係，且阿斯夫拉對巴、台合作經驗非常有興趣，也「清楚知道」巴國不只是台灣的盟友，更是強健的倡議者。

貝尼亞所率國是訪問團成員包括外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅、總統府秘書長西梅內斯、瓜伊拉省長索沙等多位部會首長與政府高層，訪團一行昨清晨抵達，外交部長林佳龍代表總統賴清德與台灣人民迎接。

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林佳龍感謝巴拉圭 挺台國際參與

林佳龍表示，巴拉圭長期支持台灣的國際參與，台灣政府與人民對此深表感謝。此次國是訪問期間，雙方將針對經貿、教育、醫療衛生、科技及智慧交通等合作深入交流。

貝尼亞昨接受「中央社」專訪透露，他此行訪台途中過境美國，曾與阿斯夫拉會面，他當面強烈建議阿斯夫拉可看看巴拉圭與台灣的夥伴關係，以及在經濟多元化、成長發展所做的努力。他也向阿斯夫拉說，這次訪台將強化巴台雙邊關係，並重申與台灣攜手合作的決心。

是否談及宏都拉斯想與台復交？貝尼亞說，並沒有提到此細節，但巴拉圭公開支持台灣不是秘密，阿斯夫拉清楚意識到「巴拉圭不僅是台灣的盟友，更是強健的倡議者」，正如他在聯合國都會確保承認台灣的議題受到關注。

台巴自一九五七年建交迄今已六十九年，巴拉圭為我國目前十二個邦交國中，南美洲唯一的友邦，邦誼篤睦。外交部指出，此行是貝尼亞第四次訪台，也是就任巴拉圭總統後首度來台國是訪問。為積極拓展台巴兩國產業交流與經貿往來，巴拉圭指標企業共四十餘名代表同時組團來台，外交部將安排巴國企業團與我國工商協會及重要企業進行密集拜會交流。

巴拉圭總統貝尼亞（記者田裕華攝）

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