成功發射2枚操雷 海鯤號將跨夜潛航 交艦倒數

海鯤號第一枚操雷發射。（台船提供）

台船及海軍五、六日接連進行首艘國造潛艦海鯤號海測，台船昨天在官網公布海鯤號成功發射兩枚操雷的影像，海面上的軍艦回收操雷也都全紀錄，場面震撼。外界研判，緊接著將進行跨夜測試，交艦進入倒數。

台船指出，「海鯤軍艦」六日於海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力。台船續與海軍依「安全」及「品質」前提下，執行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。

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向美國海軍商借儀器

所有測試 操雷重中之重

台船昨公布的影像共五十七秒，從海鯤號啟航、抵達測試區域和協測艦會合、備便射擊、發射第一與二枚操雷、標定位置回收操雷及吊艦回運，一直到夜間返航台船大塢。

軍事專家紀東昀受訪時曾指出，操雷是造船最後驗證的關鍵測試儀器，是先向美國海軍商借，依照之前海軍在立法院答詢，操雷在五月之後就要歸還美軍，所以操雷科目是所有測試的重中之重；至於跨夜潛航測試時間點，台船董事長陳政宏日前接受媒體專訪時透露，「就是快了」。

台船表示，海鯤號完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試，驗證整體作戰能力，項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

海軍大武救難艦將操雷吊艦回運。（台船提供）

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