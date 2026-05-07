國防部：5.31前未付首期款 海馬士軍購將被取消

國防部戰規司司長黃文啓中將昨示警，海馬士多管火箭案經美方同意展延期限後，若仍未於五月卅一日前支付首期款，全案將取消重來。（資料照，國防部提供）

國防特別條例草案第四度於立法院黨團協商未果，我國對美軍購案面臨付不出款項的危機。立法院院會三月曾通過決議，先行授權國防部簽署我對美軍購四項發價書，國防部戰規司司長黃文啓中將昨示警，其中海馬士多管火箭案，經美方同意展延期限後，若仍未於五月卅一日前支付首期款，全案將取消重來。

重新排案至少一年 售價也會調漲

民進黨立委李坤城昨在國防委員會關切立院授權先行簽署發價書後案件進度，美方是否有給明確的首期款支付期限。國防部長顧立雄答詢時強調，授權簽署發價書不應視為常態做法，應回歸過去我方先取得美方供售意願後，國防部先送預算至立院審查，在美方尚未知會國會前採機密預算形式、知會後採公開預算形式，都還是要預算先審。

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黃文啓則回應，目前首個議約案只有海馬士，其餘三案美方尚未通知時間，而美方在同意延展首期款支付期限的信函已經清楚表明，倘若五月卅一日前沒有付首期款，此案就會被取消。

至於取消後果，黃文啓說，因國軍仍有作戰需求，重新排案後等於全數作業要重新排一遍，至少需要一年多時間，先前因台美雙方密切合作，已經加速在八個月完成遞出要價書（LOR）及收到發價書的程序，此外價格也一定會往上調。

政府擬提出八年期一．二五兆元國防特別預算的法源基礎「國防特別條例草案」，昨第四度由立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商未果，恐將直接送院會表決。顧立雄昨受訪重申，國軍皆是在取得美方供售意願，並磋商交易期程與案項金額等細節後，才會依照「計畫預算」的概念編列預算送審，國防部也已在機密專報中充分說明。

顧強調，若依部分意見要求「等到發價書來才審預算與條例」，實務上將非常倉促且無法運作，因美方發價書簽署的期限通常僅約四十五天，若事前完全沒有法源條例與預算基礎，等發價書到才趕著通過條例與預算，反而才是「空白授權」。

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