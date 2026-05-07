賴清德籲立院：支持不打折政院版軍購

國防特別條例朝野協商破局，預計最快八日立法院會表決。兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，在野黨版本除影響國防戰力整體提升，也將衝擊國防自主研發能量；且國防部已向立委詳細說明，絕不存在任何黑箱疑慮，盼朝野支持完整、不打折的行政院版本。（記者田裕華攝）

國防特別條例朝野協商破局，預計最快八日立法院會表決。兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，在野黨版本除影響國防戰力整體提升，也將衝擊國防自主研發能量；且國防部已向立委詳細說明，絕不存在任何黑箱疑慮，盼朝野支持完整、不打折的行政院版本。

國防部已詳細說明 絕無黑箱

賴清德昨在民進黨中常會指出，行政院提出的國防特別預算條例，是國防部依據整體國家戰略需求，以及國內產業發展布局，並經與美方多次討論、評估後，所提出具整體性與系統性的規劃，除軍購外，也納入商購與委製等多元途徑。

請繼續往下閱讀...

賴清德直言，在野黨提出的版本，不論是三八〇〇億元＋N，或是八千億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規劃。這不但會影響國防戰力整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

至於在野黨質疑所謂「空白授權」與「採購內容不明」，賴清德說，國防部已經透過兩次機密專報，以及一次全案規劃報告，向立委進行詳細說明。更重要的是，條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴清德並呼籲，朝野各黨應以國家安全為優先，支持完整、不打折的行政院版本，讓各項建軍工作得以穩定前進，為台灣的安全與發展奠定更堅實基礎。

據轉述，民進黨團總召蔡其昌席間說明，國防部在兩次機密會議，已完整列出品項和金額，加起來就是一．二五兆元，在野黨自己不來聽，根本沒有空白授權、也沒有黑箱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法