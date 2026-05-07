軍購之亂 趙少康：國民黨每天發動人來罵我

國民黨為了是否要提三八〇〇億＋N軍購意見不一，前中廣董事長趙少康昨在廣播表示，自己好意提出八〇〇〇億元軍購，只動支一一一億美元，其餘凍結，大家的意見都照顧到了，結果國民黨中央很不爽，「每天發動人來罵我」。（資料照）

國民黨為了是否要提三八〇〇億＋N軍購意見不一，前中廣董事長趙少康昨在廣播表示，自己好意提出八〇〇〇億元軍購，只動支一一一億美元，其餘凍結，大家的意見都照顧到了，結果國民黨中央很不爽，「每天發動人來罵我」。國民黨文傳會主委尹乃菁回應，國民黨中央非常沒錢，不可能有這樣的預算去攻擊。

尹乃菁：國民黨沒錢去攻擊

趙少康表示，他提出的八〇〇〇億元或八一〇〇億元，是指能動支一一一億美元、有發價書的，剩下的錢要凍結，台中市長盧秀燕和前國民黨主席朱立倫提的八、九〇〇〇億元沒有講到凍結，所以他講到其實和國民黨中央比較接近，也兼顧盧秀燕、朱立倫和國民黨主席鄭麗文的主張。

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趙少康強調，自己是一團好意，大家的意見都照顧到了，結果國民黨中央很不爽，「每天發動人在罵我，我真的是不解」，到底罵他有什麼好處？不管從大陸發動、在台灣發動，「把我罵死了又怎樣呢？而且我根本不在乎！」

趙少康並說，不管是民進黨還是國民黨，都不要去守自己的死忠票，因為沒用，「你守你的死忠都贏不了，就是要靠中間」，誰贏得中間選民，誰贏得選舉！在此情況之下，國民黨要去問那些要選縣市長的人，他們都希望能夠拿一半以上的票，國民黨想要贏年底選舉、二O二八選舉，中間選民一定要抓住。

對此，尹乃菁回應表示，趙少康的談話她有注意到，他指的是他臉書粉專的留言還是什麼？很多留言來自簡體字和不明帳號，看起來好像是假帳號和機器人在操作，但大家知道，國民黨中央真的非常沒錢，文傳會真的非常沒錢，「我們不可能有這樣的預算去攻擊。趙是國民黨二〇二四年副總統候選人，我們不會這樣去攻擊黨內同志」。

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