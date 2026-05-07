軍購之亂 鄭麗文：會把軍購「＋N」寫清楚完整

國民黨內對於軍購金額版本意見不一，國民黨主席鄭麗文昨在中常會表示，大家對＋N有疑慮，「我們會把它寫得更完整、更清楚」。（記者羅沛德攝）

國民黨內對於軍購金額版本意見不一，國民黨主席鄭麗文昨在中常會表示，在與民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜溝通過後，共識就是只處理「對美軍購」；針對三八〇〇億＋N的部分，大家對＋N有疑慮，「我們會把它寫得更完整、更清楚」，避免各自解讀，相信很快可以有更高共識、更好結果。

鄭：已向韓國瑜「負荊請罪」

國民黨中常會上週發生副主席季麟連質疑立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，建議開除黨籍的發言，鄭麗文昨中午約韓國瑜見面，盼弭平此事。鄭麗文表示，她向韓國瑜「負荊請罪」，非常抱歉造成韓的困擾和傷害，韓也非常大度，連忙說「這個早就翻篇了、不足掛齒」。她也藉此充分溝通軍購案。

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鄭麗文表示，大家很擔心黨團有不一樣的意見，因此前天她與黃國昌對軍購案進行非常完整、鉅細靡遺的溝通。對於黨版的＋N，是不是因為不夠清楚，引起不必要的誤會，所以希望能夠寫得更具體、完整，她覺得這在立法技術上可以更加完善，避免任何可能誤會或刻意的誤導。

鄭麗文也提到，她多方確認，目前拿到第一批具體發價書的數字是三〇〇〇億元，並非三五〇〇億元，第二批則有八〇〇〇億元、九〇〇〇億元的說法，但重點不在數字在內容，有些有加商購和其他投資。因此他們希望再次確定，＋N是軍購要有發價書，以及在預算程序上審查能夠落實防止被灌水。

國民黨立委賴士葆則表示，「三八〇〇億元＋N」，這個N要講出來，否則大家看不懂。考量一項條例往往需耗時半年以上，若國防部官員證實美國第二批發價書可能會來，就應該先匡列起來，第一批三八〇〇億元，若第二批四二〇〇億元，「N」就等於四二〇〇億元，加起來就是八〇〇〇億元。

至於在前天黨團大會前，要黨團「不要把我們賣了！」的高雄市長參選人、立委柯志恩，昨受訪表示，對於軍購她確實提出看法，盼爭取更多討論空間，促成黨團最大共識，而非偏向某個角度。

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